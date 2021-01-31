台灣、泰國天然材質打造環保相機　唯美海棠窗花首於台北亮相

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 台灣與泰國設計師合作產製六款「Thinkk & SHOOT」環保相機，即日起在松菸風格店家上市。

松山文創園區與泰國創意經濟促進局（Creative Economy Agency）從2018年合作「台泰設計交流計畫」，媒合台灣數位相機「紙可拍」品牌及泰國設計團隊「THINKK studio」共同合作，結合台灣科技與泰國自然材質，推出6款「Thinkk & SHOOT」環保相機。

近日亮相的環保相機主體結構利用袖木及有機玻璃為主機板，機身可見台灣海棠窗花、台灣柿子花、泰式柚葉等圖紋，採用台灣大立光鏡頭，極簡化一鍵操作，並具備1300百萬像素攝影功能，四色濾鏡、縮時攝影與10秒短視頻錄影。

此次參與跨國合作研發的台灣品牌「紙可拍」創辦人林秋吉透露，從概念發想、草圖設計、3D建模打樣、修正模型到最終成品，相機外殼突破天然材質的限制，表達泰國與台灣兩地重視人文精神與自然關懷。



台泰環保相機柚葉秋天款(圖/松菸)



實拍照-廣角鏡頭(圖/松菸)

台泰環保相機在松菸風格店家上市發表首賣好康，即日起至3月1日憑松菸小賣所或松菸風格店家任一櫃位單筆消費滿688之發票，即可參加抽獎！有機會免費獲得價值新台幣$4,950的台泰設計限量款環保相機。

「紙可拍」品牌於 2013 年創立，結合文創、科技、人文、環保等核心價值，打造台灣數位相機的自有品牌，面對國內數位相機的規格與價格的市場競爭，充份利用台灣的軟實力與光學科技優勢，結合獨有的設計、藝術、Life Style、教育、公益、客製與收藏紀念等高附加價值及使用者設計特點，避開現有3C產品的點對點衝突，創造品牌產品的藍海市場！

THINKK Studio 是泰國曼谷極具盛名並多次榮獲設計獎項的設計團隊，由工藝設計師 Decha Archjananun 和建築設計師 Ploypan Theerachai 於 2008 年創立。設計作品含括文具辨公用品、家具設計到飯店等空間室內設計。THINKK 團隊的設計師在泰國的大學教授設計相關課程，更幫助泰國當地工藝社群，提供關於產品開發、品牌設計、展覽策劃等顧問諮詢。