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【足跡曝光】台灣部桃醫院第二起院內感染案908　曾到九份老街、佛光山寶塔寺

指揮中心31日公布新冠確診者案908之公共場所活動史。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/31 15:34
指揮中心31日公布新冠確診者案908之公共場所活動史。(圖/衛福部)

指揮中心31日公布新冠確診者案908之公共場所活動史。(圖/衛福部)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)指揮中心31日公布新冠確診者案908之公共場所活動史。

衛福部立桃園醫院爆發院內群聚感染，30日不僅增加4例護理師家人確診及1例死亡，其中，案889曾到平鎮某醫院就醫，導致另一名陪診家屬也染疫，其為案908的50多歲男性，於23日陪同母親前往就醫，並於30日確診，指揮中心已定調為第二起院內感染。

延伸閱讀：台灣部桃群聚驚傳擴散到第二家「平鎮某醫院」 　網：在地人一看就知道答案

中央流行疫情指揮中心今(31)日宣布，確診新冠肺炎之案908在可傳染期間足跡，包含九份老街、阿妹茶樓、佛光山寶塔寺、大溪老街等，提醒民眾若於2月10日前出現發燒等異常症狀，請儘速至採檢所就醫。

指揮官陳時中表示，案908可傳染期從26日開始就在居家隔離，但為求謹慎，也公布可傳染期之前的足跡，供民眾參考。

公共場所足跡包含1月25日下午1時35分至5時25分，曾到九份老街、阿妹茶樓；1月26日中午11時45分至12時15分，到餃子樓中樓；下午1時35分至2時35分，到佛光山寶塔寺；下午3時至3時45分，到永福金寶塔；下午4時至5時15分，到大溪老街和游記百年油飯。

指揮中心提醒，曾經於附表中時間地點活動的民眾，請落實自主健康管理，減少出入人多擁擠的公共場所。

民眾若於2月10日前出現疑似症狀，應確實佩戴醫用口罩，就近至指定社區採檢院所就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；返家後亦應佩戴口罩避免外出，與他人交談時應保持 1 公尺以上距離。【足跡曝光】台灣部桃醫院第二起院內感染案908　曾到九份老街、佛光山寶塔寺

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