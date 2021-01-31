假消息認定存灰色地帶 研究：臉書仍從假消息獲利

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）美國大選期間，臉書與推特等社群媒體加強了審查假新聞的力道，臉書甚至還曾在去(2020)年聲明，沒有公司應該從新冠肺炎的假消息中獲利，然而，新的研究卻顯示，即使如此，臉書仍能從與疫情、疫苗有關的各種假新聞、陰謀論宣傳與網站上大賺一筆。

非營利新聞組織「調查新聞局」(Bureau of Investigative Journalism)發現，臉書上至少有430個社團、粉絲專頁利用臉書提供的虛擬商店、粉絲捐贈等社群服務，持續散播與疫情相關的假新聞，其成員加總居然多達4,500萬，雖然通常臉書並不會直接因此獲利，不過只要這些人使用臉書的服務並持續接收廣告，臉書仍會賺到錢。

對此臉書發言人指出，將會針對提出的案例初步進行審查，並已經移除了一小部分確實違規的用戶，不過他也反駁，該組織挑出的社團與粉絲專頁中，其實很多並無違反臉書管理疫情假消息的社群守則，因此這些案例存在偏誤，不該一概而論。

這或許是因為，這些社團、粉絲專頁的性質複雜，從喜劇演員、宗教領袖的個人粉專，到傳統媒體的專頁都有，這其中包括大力推廣瑜珈、營養學等「另類健康方法」的專頁，他們的受眾與議題都較廣，只有一小部分真正聚焦在疫情、疫苗的議題上。

舉例來說，其中一個帶有宗教性質的粉專宣稱，神曾經給予指引，表示新冠肺炎是由墮胎所造成，即使多篇文章被標註為假消息，這個粉專不只仍擁有多達150萬的追蹤者、未被關閉，且在其放在臉書上的影片下，仍可以見到「贊助」與「成為追蹤者」之類的廣告。

致力打擊假新聞的非營利組織「初稿新聞」(First Draft)執行長Claire Wardle博士說，人性的其中一部分就是追求利益，當人們逐漸相信這些消息，又發現可以因此獲利，臉書這類可以營利的服務就會讓人們有更多散佈假消息的動機。