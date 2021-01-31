台北表演藝術中心預計5月掛牌明年開張　劉若瑀將出任董事長

「台北表演藝術中心」將於今年5月掛牌運作，由優人神鼓創辦人劉若瑀出任董事長(圖/台北表演藝術中心) 「台北表演藝術中心」將於今年5月掛牌運作，由優人神鼓創辦人劉若瑀出任董事長(圖/台北表演藝術中心)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 耗費10年打造的「台北表演藝術中心」將於今年5月掛牌運作，由優人神鼓創辦人劉若瑀出任董事長，預計於2022年下半年開幕。

甫登CNN風尚版，台北表演藝術中心被評選為2021年全世界最具變革性的建築，將於今年5月掛牌運作，獲國際媒體青睞的原因不只因其外觀搶眼，創新的內部三大劇場可獨立使用，也可組裝成一個巨型空間使用讓人驚艷，新開張的消息也讓外界期待。

台北市文化局新聞稿指出，「台北表演藝術中心」採用行政法人組織營運模式，將於今年5月掛牌運作，並延攬劉若瑀出任董事長；預計於今(2021)年下半年起引進藝術表演團體進行相關場館測試，明年下半年正式開幕營運。



劉若瑀出任台北表演藝術中心董事長(圖/台北市文化局)

文化局表示，「台北市台北表演藝術中心設置自治條例」經台北市議會三讀審議通過後公告施行。本局接續制定董事與監事聘任相關子法，並依法公開徵求董監事人選。董事共77人、監事共17人獲推薦，以應聘人選兩倍名單，報由市府擇聘。

除劉若瑀董事長外，民間出任董事為台北表演藝術中心籌備處總監王孟超、interplan安益國際集團創意長王騰崇、國立台北藝術大學教授平珩、國家表演藝術中心董事吳靜吉、忠泰建築文化藝術基金會執行長李彥良、曾任國家兩廳院藝術總監李惠美、台灣好基金會執行長李應平、台灣AI實驗室創始人杜奕瑾、衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉、中國信託商業銀行文教基金會董事長馮寄台、台北市文化基金會副執行長楊淑鈴、台新銀行文化藝術基金會執行長鄭雅麗、台北藝術大學劇場設計學系教授簡立人等代表。

劉若瑀於台灣表演藝術領域深耕多年，是早期蘭陵劇坊主要演員、優人神鼓創辦人暨藝術總監。2008年獲國家文藝獎「表演藝術家」、2015年獲第一屆「總統創新獎」及授頒「國家二等景星勳章」等殊榮。

台北表演藝術中心由普立茲克建築獎得主-荷蘭建築師雷姆・庫哈斯（Rem Koolhaas）所設計，共有1座1,500席次大劇場、2座500-800席次中型劇場，包括世界唯一圓球造型觀眾席的鏡框式劇場；另外，2座劇場後台可合併為長80公尺的2,300席超級大劇場。

此外，為重新界定劇場觀看的認知，特別設計長達260公尺，貫穿劇場前後台空間的公共通道（public loop），民眾不需進場看戲也可一窺劇場空間的奧妙。