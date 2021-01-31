台灣部桃群聚驚傳擴散到第二家「平鎮某醫院」 　網：在地人一看就知道答案

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（圖：中央流行疫情指揮中心） 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（圖：中央流行疫情指揮中心）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)繼衛福部立桃園醫院群聚感染後，指揮中心證實第二家醫院也爆發院內感染。

綜合媒體報導，由於案889曾到平鎮某醫院就醫，導致另一名在該院同診間的陪診家屬也染疫，其為案908的50多歲男性，23日陪同母親前往就醫，過程中均有戴口罩， 29日採檢後，於30日確診。

指揮中心發言人莊人祥坦言，雖然兩人沒有直接接觸、但因為是在醫院環境中得到感染，所以目前定調為「院內感染」，這也是繼部桃後第2間爆發院內感染的醫院。

目前該醫院已經匡列18日、23日案889就醫時間前後半小時的242人，均為病患及陪病者，接下來還會擴大匡列。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該醫院第一時間已消毒，也匡列接觸者，疫情仍在防火牆內，感控上沒有問題，不用公布醫院名稱。

對此，有桃園網友表示，醫院竟然無須公告，只框列有疑慮的前後半小時，質疑未來是否要等未來再添個案才會匡列，直呼「我現在就很擔心我會被匡列，真的快被氣死」。

有鄉民30日在PTT發文表示，自己曾前往該醫院回診，雖然醫院名稱未被公布，但是「這間醫院中壢人都知道是哪間了」。

原PO質疑，有確診者曾於該醫院就醫，但指揮中心卻只匡列前後半小時去醫院的人隔離，而且醫院也沒有公告繼續接受病人看診，「有疑慮就應該通知大家迴避了，結果卻完全不說」。

原PO質疑，難道要後續仍有不幸確診，指揮中心才要再擴大匡列嗎？「我現在就很擔心我會被匡列，真的快被氣死」。

據指揮中心給出的條件，不少網友直言其實答案很明顯了：「平鎮也只有一間規模大到要排隊候診的」、「平鎮就那兩家啊，50-50的機率」、「在地人一看就知道答案了」。