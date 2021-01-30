AIT前處長司徒文：拜登政府近期言行是挺台絕佳開始

前美國在台協會（AIT）處長司徒文今於「拜登時代下的台美關係展望」座談會中發表專題演講。 前美國在台協會（AIT）處長司徒文今於「拜登時代下的台美關係展望」座談會中發表專題演講。 (來源 中央社)

前美國在台協會（AIT）處長司徒文今天說，新上任的拜登政府近期對台灣的支持是「絕佳開始」；美方對中國的評斷愈趨負面但準確，而促成此一改變的最大功臣就是中國自己。

台灣安保協會今天舉行「拜登時代下的台美關係展望」座談會，2009至2012年擔任AIT處長、現任陽明大學副校長的司徒文（ William A. Stanton）發表專題演講。

他指出，雖然各項證據顯示前美國總統川普並不真的在意台灣，其國安相關團隊成員才是諸多「挺台」措施的幕後擘劃主力，但無可否認，川普政府過去4年對台灣的支持超越美國以往各任政府，這項成績可謂川普最成功的外交政策。

川普政府批准的對台軍售總額超越歐巴馬政府8年所累積金額，且品質越趨先進，司徒文對此表示肯定。不過，他也提到，台灣內部持續有中國情報網運作，這將讓美方對台出售最先進武器有疑慮。

關於新上任的拜登政府，司徒文坦言，他曾不滿拜登對中國的態度相對和緩，但拜登近期的發言，以及國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安會「印太事務協調官」康貝爾（Kurt Campbell）等重要政治任命官員的言行，應能鼓舞台灣及支持台灣的國際友人。

此外，他也透露，在前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9日宣布取消美台交往限制前，康貝爾在2009至2013年擔任國務院亞太助卿期間，即曾決定與台灣方面的代表會面，且「不是在咖啡廳」。

司徒文指出，美國對台灣益發正面積極的態度其實反映了美方對中國愈來愈準確的負面評斷，而推動美方對中觀點及態度改變的最大功臣，就是中國本身日益強化的對外侵略、對內壓迫的政策及作為，尤其是2012年習近平就任中共中央總書記以後。

司徒文提到，實際上，早在歐巴馬時代，美方就有愈來愈多人意識到美中利益有諸多不相容，且美國的對中政策已無以為繼。成功度過2008年金融海嘯的中國視美國為逐步衰退的強權，因此無需尋求美方認可。

他指出，中國違約毀諾並非新鮮事。因此，當北京抱怨美方違背所謂的「一中原則」，華府應不斷提醒北京自己如何毀棄對香港的「一國兩制」承諾，以及為何無法按照1972年美中第一份聯合公報所揭示的「不可強欺弱」等內容對待台灣。

關於拜登政府的「挺台起手式」，司徒文指出，駐美代表蕭美琴正式受邀參加20日舉行的正副總統就職典禮，以及美軍印太司令部（U.S.Indo-Pacific Command）24日宣布羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）航艦打擊群進入南海執行「例行任務」，指揮官、海軍少將韋瑞西莫（Douglas Verissimo）表示「全球2/3的貿易交通穿過這個非常重要的區域，因此我們維持在這裡的部署，並持續促進立基於規則、讓所有人都能繁榮發展的秩序，至關重要」等，都是指標。

此外，司徒文提到，美國國務院23日發布聲明，嚴正敦促北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓，並表示美國對台灣的承諾堅若磐石，此承諾有助維護台海及區域和平穩定，而兩岸議題的解決需「符合台灣人民的期望及最大利益」。

司徒文認為，對於新上任的美國政府而言，很難想像比這樣的內容更為強悍的「挺台」聲明。