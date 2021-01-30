急！歐美COVID疫苗延遲交貨 歐洲各國施打計劃落後跳腳

美國疫苗大廠莫德納的武漢肺炎疫苗交付已大幅延宕，目前歐洲多個國家都苦於疫苗延遲交貨的問題。（圖/中央社） 美國疫苗大廠莫德納的武漢肺炎疫苗交付已大幅延宕，目前歐洲多個國家都苦於疫苗延遲交貨的問題。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）西方各個疫苗大廠不斷出現延遲交貨問題，包含莫德納(Moderna)、阿斯特捷利康疫苗(AZ)及輝瑞(Pfizer)藥廠，使得歐洲各地都出現短缺，各國的施打計畫也因此大受影響，令歐盟領袖倍感不耐。

根據路透社，美國疫苗大廠莫德納的武漢肺炎疫苗交付已大幅延宕，繼法國和瑞士後，義大利也表示2月份收到的疫苗數量將比原定還少2成。對此，莫德納公司回應，說明其疫苗原料供應商瑞士龍沙(Lonza)藥廠因業務量暴增，而必須改變對歐洲的供貨準則。

同時，中央社報導，生產AZ疫苗的大型英瑞合資藥商也於上週坦承，因歐洲供應鏈「產量減少」，無法履行契約承諾，按時將疫苗交付各國。對此，歐盟打算追蹤藥廠的疫苗出口，試圖了解問題的根源，這也影響到台灣取得疫苗的期程。

疫情中心指揮官陳時中今(30日)指出，AZ公司本有一批疫苗可以非常早送來，現在可能因此受到延宕，目前還在洽談當中。他也解釋，疫苗公司都是全球布局，有的在歐盟生產，有的則是混合，由於各生產階段在不同的地方，現在整體情況仍然混亂，釐清狀況後會再和大眾報告。

此外，根據英國廣播公司(BBC)，輝瑞疫苗本月交付法國的疫苗數量也比原訂的260萬劑少20萬劑，而葡萄牙也因疫苗進貨量沒有達到預期，將第一階段的疫苗施打計畫延後兩個月。

目前歐洲多個國家都苦於疫苗延遲交貨的問題，對此，各國領袖如德國總理梅克爾（Angela Merkel）、英國內閣辦公室部長麥可戈夫（Michael Gove）皆對疫苗製造藥廠喊話，希望能盡量提供協助。