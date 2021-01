中印邊境衝突未解 印度軍方完成近700億緊急採購

中印部隊去年5月邊境對峙後,印度官方「2020-21年經濟調查」報告指出,印度軍方因應緊急需要透過快速通道完成至少1800億盧比(新台幣692億元)採購。

此外,印度財政部昨天提交給國會下院的這份報告說,國防預算未充分利用的趨勢從2016財政年度(2016 年4月到2017年3月)起獲得扭轉。

印度人報(The Hindu)今天報導,去年5月爆發中印部隊在拉達克東部對峙與衝突以來,印度軍方因應緊急需要進行一系列採購。

印度陸軍司令納拉瓦內(Manoj Mukund Naravane)在15日建軍日發表談話時說,去年,透過緊急與快速通道,完成38筆交易,總值約500億盧比(新台幣192億餘元),還完成了總值1300億盧比(新台幣500億元)的採購。

由於中印部隊拉達克東部對峙僵局進入冬季後仍未能化解,印度軍方緊急向美國採購冬季保暖服裝、食物、潤滑油、備用零件、醫療用品和彈藥等在高海拔寒冬的後勤補給,還為當地邊防部隊緊急採購高海拔帳棚、燃料等。

此外,印度總理莫迪去年7月動用緊急權力,批准空軍向法國緊急採購一批可攻擊任何掩體、簡稱「鎯頭」(HAMMER,Highly Agile Modular Munition Extended Range,高敏捷模組化延長距離)的中程空對地飛彈,以增加飆風(Rafale)戰機的對地攻擊能力。

印度「2020-21年經濟調查」報告指出,在促進武器本土製造方面,國防公共事業部和軍械工廠正努力增加製造武器裝備的自製比重。截至2020年3月31日,武器裝備的自製比重達到74.56%。

印度政府也持續促進私營領域參與國防製造,因此,印度國防公共事業部與軍械工廠委外按2019財政年度(2019年4月到2020年3月)軍械生產總值計算,委外的比重已達41.7%,讓私人軍工企業有更多參與。

報告說,多年來的努力,印度已發展出國防產業廣泛的供應商基礎,包括大量的中小型企業和大型企業。

由印度國防生產部門(Department of Defence Production)授權軍械工廠委員會、國防公共事業部和私營領域的出口額,從2017財年的468.2億盧比(新台幣178億元)成長到2019財年的911.6億盧比(新台幣350億餘元)。

印度國防部門從2001年起向私營領域開放參與國防產業以來,迄今已批准44項外國直接投資(FDI)提案,及已獲批准在公營或私營領域的合資企業生產各種國防裝備。截至2020年9月,印度工業與國內貿易促進部門(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)也核發496份工業許可證給私人企業,生產各種軍需品。