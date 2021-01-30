中印邊境衝突未解 印度軍方完成近700億緊急採購

印度軍人在中印邊界設立軍事掩護。（圖/中央社） 印度軍人在中印邊界設立軍事掩護。（圖/中央社）

中印部隊去年5月邊境對峙後，印度官方「2020-21年經濟調查」報告指出，印度軍方因應緊急需要透過快速通道完成至少1800億盧比（新台幣692億元）採購。

此外，印度財政部昨天提交給國會下院的這份報告說，國防預算未充分利用的趨勢從2016財政年度（2016 年4月到2017年3月）起獲得扭轉。

印度人報（The Hindu）今天報導，去年5月爆發中印部隊在拉達克東部對峙與衝突以來，印度軍方因應緊急需要進行一系列採購。

印度陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）在15日建軍日發表談話時說，去年，透過緊急與快速通道，完成38筆交易，總值約500億盧比（新台幣192億餘元），還完成了總值1300億盧比（新台幣500億元）的採購。

由於中印部隊拉達克東部對峙僵局進入冬季後仍未能化解，印度軍方緊急向美國採購冬季保暖服裝、食物、潤滑油、備用零件、醫療用品和彈藥等在高海拔寒冬的後勤補給，還為當地邊防部隊緊急採購高海拔帳棚、燃料等。

此外，印度總理莫迪去年7月動用緊急權力，批准空軍向法國緊急採購一批可攻擊任何掩體、簡稱「鎯頭」（HAMMER，Highly Agile Modular Munition Extended Range，高敏捷模組化延長距離）的中程空對地飛彈，以增加飆風（Rafale）戰機的對地攻擊能力。

印度「2020-21年經濟調查」報告指出，在促進武器本土製造方面，國防公共事業部和軍械工廠正努力增加製造武器裝備的自製比重。截至2020年3月31日，武器裝備的自製比重達到74.56%。

印度政府也持續促進私營領域參與國防製造，因此，印度國防公共事業部與軍械工廠委外按2019財政年度（2019年4月到2020年3月）軍械生產總值計算，委外的比重已達41.7%，讓私人軍工企業有更多參與。

報告說，多年來的努力，印度已發展出國防產業廣泛的供應商基礎，包括大量的中小型企業和大型企業。

由印度國防生產部門（Department of Defence Production）授權軍械工廠委員會、國防公共事業部和私營領域的出口額，從2017財年的468.2億盧比（新台幣178億元）成長到2019財年的911.6億盧比（新台幣350億餘元）。

印度國防部門從2001年起向私營領域開放參與國防產業以來，迄今已批准44項外國直接投資（FDI）提案，及已獲批准在公營或私營領域的合資企業生產各種國防裝備。截至2020年9月，印度工業與國內貿易促進部門（Department for Promotion of Industry and Internal Trade）也核發496份工業許可證給私人企業，生產各種軍需品。