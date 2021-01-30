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美白宮國安顧問蘇利文「中國付出代價說」　台灣外交部表感謝

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/30 16:46
美國總統拜登及新任國安顧問蘇利文（美聯社圖片）

美國總統拜登及新任國安顧問蘇利文（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／楊琇羽　綜合報導）在一場29日與前美國國安問歐布萊恩（Robert O’Brien）的線上對談中，新任國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）直言美國應準備好採取行動，讓中國為其在新疆、香港的作為，以及對台灣的威脅恫嚇「付出代價」，台灣外交部30日發表聲明，感謝拜登政府在上任之初，就不斷透過相關政策官員的公開發言，展現對台灣的強勁支持。

蘇利文在「美國和平研究所」（United States Institute of Peace）與華府六大智庫合辦的談國家安全座談會上，闡述美國面對中國挑戰所應採取的四項作為，包括認知北京的「醜美」大外宣並針對問題進行內部改革、與民主盟友並肩捍衛民主原則、加強與盟友在關鍵科技領域合作維繫競爭力、以及美方各政府單位採取一致行動，讓北京為其在新疆、香港的作為，以及對台灣的威脅恫嚇與尋臖行為「付出代價」，強調這也是美國戰略的重要部分。

至於拜登政府該採取什麼樣的行動，蘇利文並未敍明。

外交部回應，感謝拜登政府在上任之初，就不斷透過相關政策官員的公開發言，展現對台灣的強勁支持，我政府也將與美方持續密切合作，捍衛民主、自由、人權及以規範為基礎的國際秩序，持續為區域的和平與發展積極作出貢獻。

蘇利文

更新時間 : 2021-01-30 18:22 GMT+08:00

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