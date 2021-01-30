Alexa
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

珍妮佛安妮斯頓IG點名蔡英文 讚許改變世界的女性領袖

3千6百萬名IG粉絲前，知名好萊塢女星將蔡英文與梅克爾、蜜雪兒歐巴馬並列，肯定女性影響力。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/30 16:39
(圖/珍妮佛安妮斯頓IG限時動態截圖)

(圖/珍妮佛安妮斯頓IG限時動態截圖)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）在IG上擁有3千6百萬名粉絲的好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)，於台灣時間30日發佈了數則限時動態，讚揚來自不同國家極具影響力、能改變世界的女性領導人，台灣總統蔡英文與德國總理梅克爾（Angela Merkel）、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、美國前第一夫人米雪兒歐巴馬（Michelle Obama）等並列其中。

珍妮佛安妮斯頓在稍早發布的限時動態中表示，即使世界被拒絕改變的雜音分散了注意力，卻仍有改變的力量正在發生。而後接續的幾則動態中，她不只列舉國際著名的歐美國家女性領袖，也不忘提及亞洲與非洲地區中，對世界有所貢獻的女性。

此外，她也在其中一則動態中寫上「賦予女性權力並改變世界」，即是透過這些來自不同國家的人物案例，讓全球的粉絲了解世界各個角落的正能量，以及女性的領導力量。

去年武漢肺炎疫情嚴峻，台灣因政府防疫規劃良好，成為國際矚目的焦點，總統蔡英文因此入選彭博新聞社認定最具影響力的「彭博50人」（Bloomberg 50），並被形容為「台灣的新冠病毒粉碎者」，同時，美國《富比世》雜誌也將蔡英文列為「全球百大最有權勢女性」。

珍妮佛安妮斯頓IG點名蔡英文 讚許改變世界的女性領袖

（圖/珍妮佛安妮斯頓IG限時動態截圖）

好萊塢
珍妮佛安妮斯頓
蔡英文
Instagram
IG
限時動態
女性領袖

相關新聞

台灣電影角逐奧斯卡入圍　文策院合作好萊塢權威媒體、Netflix助攻
台灣電影角逐奧斯卡入圍　文策院合作好萊塢權威媒體、Netflix助攻
2021/01/28 10:47
日本防衛副大臣分享蔡英文影片　稱持續維持與台灣友誼
日本防衛副大臣分享蔡英文影片　稱持續維持與台灣友誼
2021/01/24 16:09
會晤英國駐台灣代表　蔡英文：盼洽簽貿易協定
會晤英國駐台灣代表　蔡英文：盼洽簽貿易協定
2021/01/19 15:09
蔡總統寫信打氣　感謝醫護讓台灣2,300萬人生活如常
蔡總統寫信打氣　感謝醫護讓台灣2,300萬人生活如常
2021/01/18 09:17
取消訪台灣行後　蔡英文與美駐聯大使視訊會議
取消訪台灣行後　蔡英文與美駐聯大使視訊會議
2021/01/14 13:22

更新時間 : 2021-01-30 18:22 GMT+08:00

最受歡迎

最新【各縣市人數分布與防疫措施】台灣桃園醫院擴大隔離•匡列增至4033人　網傳陳時中假訊息•指揮中心呼籲勿觸法
最新【各縣市人數分布與防疫措施】台灣桃園醫院擴大隔離•匡列增至4033人　網傳陳時中假訊息•指揮中心呼籲勿觸法
台灣統一發票11、12月中獎號碼出爐　千萬大獎得主有5人！
台灣統一發票11、12月中獎號碼出爐　千萬大獎得主有5人！
【部桃醫院群聚15人】陳時中：該起群聚皆相同病毒株 研判都由案812引起
【部桃醫院群聚15人】陳時中：該起群聚皆相同病毒株 研判都由案812引起
【Flublok四價疫苗Q&A】台灣指揮中心: 自1月30日起公費流感疫苗開放全民接種•至疫苗用罄為止
【Flublok四價疫苗Q&A】台灣指揮中心: 自1月30日起公費流感疫苗開放全民接種•至疫苗用罄為止
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
【最新】涉台灣前總統陳水扁國務機要費案　前新光醫院副院長黃芳彥•驚傳在加州身亡！檢方查扣鑽石暫放台銀保險箱
【最新】涉台灣前總統陳水扁國務機要費案　前新光醫院副院長黃芳彥•驚傳在加州身亡！檢方查扣鑽石暫放台銀保險箱
【桃園醫院群聚共15人】源頭重症案812住院近月仍插管 病情進步中
【桃園醫院群聚共15人】源頭重症案812住院近月仍插管 病情進步中
台中捷運有望春節前通車？9列車完成正線測試 預計2月2日前完成軸心組裝
台中捷運有望春節前通車？9列車完成正線測試 預計2月2日前完成軸心組裝
【新冠肺炎疫苗】台灣已購2000萬劑 最快110年3月供貨
【新冠肺炎疫苗】台灣已購2000萬劑 最快110年3月供貨
台鐵女車長桃園就醫遭隔離　逾百名列車長自主健康管理
台鐵女車長桃園就醫遭隔離　逾百名列車長自主健康管理