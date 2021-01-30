珍妮佛安妮斯頓IG點名蔡英文 讚許改變世界的女性領袖

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）在IG上擁有3千6百萬名粉絲的好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)，於台灣時間30日發佈了數則限時動態，讚揚來自不同國家極具影響力、能改變世界的女性領導人，台灣總統蔡英文與德國總理梅克爾（Angela Merkel）、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、美國前第一夫人米雪兒歐巴馬（Michelle Obama）等並列其中。

珍妮佛安妮斯頓在稍早發布的限時動態中表示，即使世界被拒絕改變的雜音分散了注意力，卻仍有改變的力量正在發生。而後接續的幾則動態中，她不只列舉國際著名的歐美國家女性領袖，也不忘提及亞洲與非洲地區中，對世界有所貢獻的女性。

此外，她也在其中一則動態中寫上「賦予女性權力並改變世界」，即是透過這些來自不同國家的人物案例，讓全球的粉絲了解世界各個角落的正能量，以及女性的領導力量。

去年武漢肺炎疫情嚴峻，台灣因政府防疫規劃良好，成為國際矚目的焦點，總統蔡英文因此入選彭博新聞社認定最具影響力的「彭博50人」（Bloomberg 50），並被形容為「台灣的新冠病毒粉碎者」，同時，美國《富比世》雜誌也將蔡英文列為「全球百大最有權勢女性」。

（圖/珍妮佛安妮斯頓IG限時動態截圖）