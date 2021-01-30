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羽球天后戴資穎擊敗韓國新秀安洗瑩 年終賽挺進決賽明搶冠

韓國新銳安洗瑩世界排名第9，曾與戴交手過一次並勝出。

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By  中央社
2021/01/30 15:42
戴資穎30日在世界羽球巡迴賽年終賽4強賽擊敗韓國新秀安洗瑩，挺進決賽。（圖/泰國羽球協會）

戴資穎30日在世界羽球巡迴賽年終賽4強賽擊敗韓國新秀安洗瑩，挺進決賽。（圖/泰國羽球協會）

世界球后戴資穎今天在世界羽球巡迴賽年終賽4強賽對戰韓國新秀安洗瑩，戴資穎以21比18和21比12輕鬆拿下比賽，在泰國連續第3週挺進決賽。

總獎金150萬美元（約新台幣4135萬元）的世界羽球巡迴賽年終賽（HSBC BWF World Tour Finals），緊接在優尼克斯泰國公開賽（YONEX Thailand Opne）和豐田泰國公開賽（TOYOTA Thailand Open）後，比賽地點同樣在泰國曼谷舉行。

年終賽無論單、雙打都僅取8組參賽，分成兩組進行單循環，取分組前兩名晉級4強。戴資穎以2勝1負戰績晉級4強賽，今天對上世界排名第9的韓國新銳小將安洗瑩，兩人過去交手過一次，由安洗瑩拿下勝利。

第一局上半段兩人纏鬥，戴資穎短暫落後，但之後以幾次直線殺球得分及網前極佳手感，戴資穎以11比9暫時領先；下半段戴資穎維持好手感，直線進攻策略奏效，控制比賽節奏，最後以21比18拿下第一局。

第二局戴資穎持續掌握比賽節奏，拉開差距，上半局以11比4暫時領先；下半局戴資穎把握網前優勢並積極進攻，以21比12拿下第2局，同時拿下比賽。

明天的決賽戴資穎將對上西班牙名將馬琳（Carolina Marin）和泰國選手彭帕薇（Pornpawee Chochuwong）之中的勝者。

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