【桃醫群聚擴大】30日新增4例本土COVID-19病例 新增一人死亡

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增4例本土COVID-19確診案例，均為桃醫感染事件之確診個案相關接觸者，同日新增六個境外移入案例，其中令人訝異的是，台灣七個月以來未新增染疫死亡人數輝煌紀錄，在30日破功新增一人。

30日記者會上，指揮官陳時中親上火線說明，除了心情沉重談新增確診與死亡案例，也說明疫苗採購計畫。由於本土確診案例大幅增加，又適逢春節民眾團聚高峰將臨，陳時中強調，自主健康管理期間，禁止外出聚餐聚會，建議外帶食物儘速返家食用，另為避免感染病毒給家人親友，陳時中呼籲全國民眾圍爈請使用「公筷母匙」，並取單人份餐分開食用，減少交叉感染風險。

「一口氣新增許多案例，心情沉重，所幸本土個案都在防火牆內，暴露在外時間短，整體疫情未升溫。」陳時中說。

至於疫苗供應時程，陳時中表示，目前COVAX還沒回覆，英國藥廠阿斯特捷利康（AZ）有聯繫，曾表示要很早送來，但後續還在談，預計時間未定。

桃醫本土群聚後續：仍有接觸者及同住家人確診

指揮中心表示，30日的4例本土確診病患中，其中3人為案863染疫護理師之同住家人(案907、909、910)，研判與案863、864、865為一起家庭群聚案。另一例為案889之就醫相關接觸者(案908)，於1月23日陪同其母就醫，過程均有戴口罩，於1月26日經衛生單位通知居家隔離，迄今無症狀，因與其母同為案889之就醫相關接觸者，於1月29日安排採檢，今日確診，另其母檢驗結果為陰性。個案密切接觸者安排採檢及同住家人居家隔離。



指揮中心表示，案907、909、910分別為80多歲、20多歲女性及80多歲男性，皆於1月18日採檢陰性後居家隔離。案907（案863染疫護理師的婆婆）有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，於1月28日出現食慾不振、倦怠、發燒等症狀，1月29日因症狀持續且有咳嗽、呼吸困難症狀，安排採檢就醫檢驗陽性，確診日當晚接近凌晨過世。

春節前返國潮：搭機前全部持陰性報告，返台仍染疫，單日新增六境外確診病例

境外移入確診案例部份，分別自印尼(案901)、捷克(案902)、及巴西(案903至906)入境。

案901為本國籍40多歲男性，去(2020)年7月前往印尼，今(2021)年1月21日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月22日起陸續出現發燒、咳嗽及喉嚨痛等症狀，於1月27日主動通報後由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診。

案902為本國籍20多歲女性，去年9月至捷克就學，曾接觸確診個案，後分別持有1月15日及22日兩次檢驗陰性報告，於1月25日搭機返台。個案1月27日入境時有嗅覺異常症狀，於機場採檢陰性後轉至集中檢疫所檢疫，1月29日二採陽性並確診。



案903至案906皆為本國籍，包括2名未滿10歲女童、40多歲男性及30多歲女性，為長期居住巴西之家庭，於1月20日舉家搭機返台，皆持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於住處居家檢疫；其中案905於1月24日起出現發燒及喉嚨痛等症狀，案903、案904及案906於1月27日陸續出現症狀，經通報後採檢陽性確診，為一起境外移入家庭群聚。

本土個案密切接觸者安排採檢及同住家人居家隔離，境外移入案例的同班機接觸者相關疫調持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計有909人確診，分別為795例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡、823人解除隔離、78人住院隔離中。

