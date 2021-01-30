美國年輕鄉民的「股市聖戰」？ GameStop散戶大勝機構投資人

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）臉書、推特等社群媒體平台對於發布在其上的內容有一定程度的管制，但是這些管制大多針對槍枝、暴力、毒品，甚至是仇恨性言論等非法內容，鮮少人想到有天「股票」竟成了「危險內容」！

電玩零售商GameStop的股票近期成了美股熱門的話題。本來在疫情下成為法人「水餃股」放空重押標的GameStop，由於大批美國鄉民在社群網站Reddit上面進行「義勇號召」，加上特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）參一腳推文支持，上演了一場散戶股民以積少成多的方式，硬槓華爾街投資機構的「聖戰」大戲，連帶讓其他遭放空股票大漲，許多站在空方的華爾街機構被迫強制平倉進行實物交割，損失可謂慘重。

在眾多網友的響應下，GameStop股價從原本每股不到20美元狂漲至492美元，即使在股價飆漲後入場已無利可圖，仍不斷有人持續買進股票，分析認為，這是一場新一代年輕投資人與華爾街巨鱷的一場世代之爭，即使賠錢，也要「爭一口氣」，抗議大量財富掌握在少數人手上的不公現象。

路透社報導，昨(29)日美國實體遊戲店家的股票仍持續上漲，收盤時股價已漲了68%，另一間AMC娛樂也漲了54%，三大美股指數則跌了2%，整周下來跌幅超過3%，創下10月以來最大跌幅，這股趨勢迫使部分證券交易公司在28日暫停GameStop股票交易，以暫緩暴漲超過700%的影響，此舉引起投資人不滿。

英國廣播公司BBC觀察，此事凸顯美國股市年輕散戶與華爾街資深、菁英機構投資人的「世代對抗」。

對於此反常現象，英國金融行為監理總署(FCA)與美國證券交易委員會(SEC)表示，已關注到此一現象，並會密切進行監控，以確保沒有任何交易行為受到「操縱」。