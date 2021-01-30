傳中國軍機飛台灣ADIZ模擬攻擊美航艦　相隔一周美軍回應了

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）拜登就任後三日，逾十架中共軍機曾侵入台灣西南方航空識別區，傳進行模擬攻擊美國航母的演練，再隔一日派出更多軍機飛越該識別區，外界解讀為北京對美國釋放強烈訊息，挑臖暫歇一周之後，美國軍方指中國軍機過去一週雖在南海現蹤，但未做出對美海軍航母打擊群構成威脅的舉措。

英國《金融時報》29日引用知情人士消息報導，指美軍攔截到部份共軍H6轟炸機飛行員的對話，指23日與24日中國派共機入侵台灣的防空識別區時，飛行員其實是在模擬演練攻擊當時正航向南海的美軍羅斯福號航艦。

路透社報導，美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）29日在聲明中表示：「羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）打擊群密切監控所有中國人民解放軍海軍及空軍的行動，他們不曾對美國海軍船艦、軍機、與艦上人員構成威脅。」

聲明也再次強調，美國會持續在這個區域進行合乎國際法規範下的飛越與航行行動。

一名不願具名的官員表示，中國軍機並沒有飛近正在執行「公海航行自由」的美軍航母群，只在其250海浬外圍行動。

中國依九段線，主張對大片能源蘊藏量豐富的南海握有主權，並積極在部份人工小島上建立軍事設施以呼應其主張，也因此引發海域周邊同樣主張權利國家的不滿，包括汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣及越南，更成為中美衝突的熱點。