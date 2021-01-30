【楊憲宏時評】「中國製疫苗不適用台灣人」是科學查証的結論

疫情指揮中心指揮官陳時中接受記者詢問，媒體整理他的話之後，結論：「中製疫苗不是不能考慮，但目前已知的3支中製疫苗綜合效益都不佳，若真要使用也要考慮修法問題。」這話成了「政治語言」，有損陳部長的正直形象。陳部長應該用「科學語言」直接告訴記者，中製疫苗效果有疑慮，台灣不會讓民眾冒不必要的風險。不會考慮使用。中製疫苗不適用台灣人！

陳時中在記者會中並不是沒有提出科學論證，最重要的科學評論是，「目前中製疫苗不僅技術性報告不完整，國際期刊發表量也不夠，但根據已知的訊息，中國一共有3支疫苗，其中一家完全沒公布相關資料。」

進一步的「科學查証」是陳時中說，「另有一家在巴西接種後，保護力約為50.4%，全民都打完還是無法達成群體免疫的效果。」所以「科學結論」是「即便施打全面普及，效果還是不彰，因此也不會考慮。」因為那等於是拿台灣人的生命開玩笑。

此外他還指出証據力更強的「科學查証」：「另外一家報告顯示約有78至79%保護力，16歲以上年輕族群資料不足、59歲以上又不能打，等於已經去掉全人口的40%，剩下60%的人即便全部都打，乘以八成也不過剩下48%的可能群體保護力，距離65%目標值有一定距離。」有一定距離就是差很多，不及格，風險太高。

陳時中表示，正因如此，「上述的疫苗廠都不會列在台灣理想或想買的候選疫苗名單。」這話是結論就是：中製疫苗不適用台灣人。不過，陳部長以下補了一句與他舉証的科學完全違背的「政治語言」：「但隨時間變化，或許有更多數目、報告，如果接種對象能擴大或接種後效率更高，中製疫苗不是不能考慮。」，再加上一段沒有必要的補述，「若真要進口中製疫苗必須考慮修法的問題，但至少到目前都沒有候選疫苗。」

台灣防疫能夠成功的原因，是因為陳部長領導的團隊及支持他們的政府高層，謹守了「直、諒、多聞」這是科學家的態度，正直、諒解、並增廣見聞，沒有私心偏見，不會把「科學問題」搞成「科幻小說」，不會把「推理劇」搞成「恐怖片」。防疫如作戰，指揮官不可以有任何話，可以被斷章取義，不可以有任何話讓別有居心者「兩面解釋」的機會。

陳部長唸醫學院時是橋牌高手，他的叫牌中規中距，完全依制度開叫、詢問，總是選擇最佳合約。他當莊打牌，快、狠、準，該偷、該飛、該肅清、該擊落很少失手，沒有「看到黒影就開槍」自亂陣腳過。

這回防疫，他的「橋牌腦」發揮作用，超前佈署開場，國際賽得分連連，分倉分流，查証追蹤，至今仍然保持警惕，全民公衛教育傳達快速，防護網高覆蓋率，能快速亡羊補牢。但是這些還是不夠安全達陣。

陳部長應該做好最後「戰場管理」，在台灣保證獲得足量有效疫苗之前，我們對最前線醫護人員的保護是否應該有更強佈置，如進口或自製「單株抗體」專供第一線醫護人員使用。

而全世界先進國家都在打疫苗了，特別是美國，如果有來自美國的人士不論是台灣人或外國人，他們已經施打疫苗超過一個月以上，而且拿到可信抗體証明，台灣防疫網要如何用「科學家精神」面對這個新現狀？可以讓他們不需隔離，直接通關嗎？這是陳部長的「防疫橋牌大賽」最終要面對的科學抉擇。