〈時評〉台灣股市與賭場的距離

儘管縱橫股海超過70年的股神巴菲特的故事告訴大家，其累積的巨額財富乃來自於長期投資的累積，而非靠短線的頻繁進出；儘管緊緊擁抱台積電20、30年不放，經配股配息後，孳生的利潤增逾四、五十倍的報導廣為股市投資大眾所津津樂道，然而，故事歸故事、報導歸報導，不少台灣的股市投資人，似乎還是把長期投資和波段操作置諸腦後，對短線進出操作則情有獨鍾，並樂此不疲。

以台灣股市今年1月份共計廿個交易日為例，當沖金額占各日總成交值的比率，最低是30.97％，最高達38.46％。也就是說，着眼點不是個別行業或個別公司的利多或利空、後市的看好或看淡，而是不管先買後賣或先賣後買，總之就是在短短的四個半小時內，就要對同一個股殺進殺出做了斷、論輸贏的（也就是股市所謂的當沖），其成交金額平均竟然超過每日總成交值的三分之一，讓人忍不住想問：這樣的股票市場，與賭場的距離有多大？

除了當沖不足為訓，看到個股瘋狂上漲，就不管三七二十一跟著一頭栽入，把業績、本益比、遠景、投資報酬率、危機意識等等全給拋到九霄雲外，也極容易掉入有心人士佈下的養、套、殺陷阱內。

道理很淺顯簡單：通常，作手（集團）炒作個股的目的，講白了，不在併購或入主經營，而是賺一票走人。在個股籌碼固定、有限，作手（集團）可投入資金規模相對龐大的情況下，說真的，即使談不上本質的公司，股價要拉抬到多少也都不是問題；如何全身而退、獲利了結，如何避免陷入自拉自唱、被迫入主公司當董監事、甚至於讓手中股票淪為壁紙，才是問題！

投資人在享受股價飆漲味道之餘，如果都既天真又深具信心地認為，自己絕對不會那麼倒楣，接到最後一棒，成為最後一隻老鼠，那，只能奉勸一句，小心了！因為，股市的歷史已一再顯示，除了極少數的例外，最後一隻老鼠幾乎都是一般投資大眾的「專利」。還有，伴隨這個「專利」最可怕的是：十次蠅頭小利賺的總和，往往還不夠當一次「最後一隻老鼠」慘賠的！

要言之：股市是經濟的櫥窗，股市不是賭場；股市與賭場的距離有多大，健康就有多大。買賣股票，應該不是單純的金錢遊戲，而是一種理財術！投身股票市場的股民，多點投資的理性思維，少點投機的賭性心態，才是在股市進可攻、退可守的健康生存之道！

（作者為新竹教育大學退休副教授）