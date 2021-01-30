桃園醫院專案 桃衛局：已通知1600解隔離者採檢

衛福部桃園醫院爆發武漢肺炎群聚案，台南市長黃偉哲 （右2）29日下午北上桃園，代表南市捐贈防疫物資及 支援消毒人車等，桃園市長鄭文燦（左）... 衛福部桃園醫院爆發武漢肺炎群聚案，台南市長黃偉哲 （右2）29日下午北上桃園，代表南市捐贈防疫物資及 支援消毒人車等，桃園市長鄭文燦（左）感謝台南以具 體行動相挺，兩人也擊拳致意。 中央社記者葉臻攝 110年1月29日 (來源 中央社)

桃園醫院發生武漢肺炎群聚案，27日起對解除居家隔離者採檢。桃園市衛生局今天表示，已通知1600人前往採檢；桃園市長鄭文燦也說，務必嚴謹防疫，不標籤化才能把防疫做好。

衛生福利部桃園醫院發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案。鄭文燦今天上午舉行防疫專案會議時表示，疫情還沒結束，桃園醫院專案也都還在採檢期，要請大家秉持防疫嚴謹的精神，把每一個環節都做好。

鄭文燦說，在過年之前，桃園醫院事件所引發的防疫挑戰，確實對整體不管是中央或是桃園的團隊都是一個考驗，謝謝基層人員在第一線，相信大家努力、沉著冷靜，一定能度過考驗。

他也說，把桃園或桃園醫院標籤化的部分是不對的，不歧視、不標籤化，才能把防疫做好。桃園站在防疫的第一線、不是疫區，在防疫安全的情況下，還是可以正常生活。

衛生局長王文彥表示，桃園醫院專案已通知解除居家隔離者進行採檢共1600人；另即日起公費流感疫苗提供6個月以上尚未接種民眾接種至疫苗用罄為止，桃園市流感疫苗約還有3萬劑，民眾可攜帶身分證及健保卡至桃園市13區衛生所或276家合約醫療院所接種疫苗。

民政局表示，截至目前居家檢疫人數有4555人，內政部通知衛福部開立的居家隔離通知書，共收到765份，其中15份轉請衛生局送交，其餘750份已送達，中央已確認不會再有自主健康管理通知書。

觀光旅遊局表示，目前仍可接受訂房的防疫旅館空房數為136間；警察局表示，協助桃園醫院專案尋找擴大回溯居家隔離失聯者，截至目前累計89人，都已找到。

環保局表示，今天將與昨天台南市政府派來支援的消毒人車，執行桃園區重點區域環境消毒作業，2月1日及2日將持續與國軍合作，針對桃園區全區各里執行擴大環境消毒工作。

此外，體育局表示，職籃賽事部分，考量璞園公司因應防疫採閉門比賽，無門票費收入且無相關營利行為，將依法規，閉門比賽場次免收場地使用費。

今天捐贈防疫物資者，包括千如電機工業股份有限公司捐贈新台幣100萬元，孚豐企業股份有限公司捐贈20萬元及空氣淨化機30台，以及10名善心人士共同捐贈100萬元。