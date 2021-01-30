唐鳳接受英國天空新聞網連線 分享台灣科技防疫

行政院政務委員唐鳳今天與英國天空新聞網（Sky News）實況連線，分享台灣運用「電子圍籬智慧監控系統」等科技方式防疫的成功經驗。

澳洲外交政策智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute for International Policy）28日公布COVID表現指數（COVID Performance Index），在成功控制新型冠狀病毒疫情上，紐西蘭、越南與台灣在近100國中排名前3；英國與美國墊底，分居66與94名。

天空新聞網主持人中午與唐鳳實況連線時表示，數據會說話，台灣目前確診不到千例，且僅7例死亡，希望唐鳳分享台灣防疫成功之道。

唐鳳表示，她認為主要成功因素是台灣有2003年遭嚴重急性呼吸道症候群（SARS）重創的經驗，因此在2004年落實相關措施，所以這次不需要發布緊急命令。

她表示，台灣早在2020年1月1日就開始實施中國武漢直航入境班機登機檢疫作業，再加上民眾已認知到口罩有助於防疫，並勤洗手保護自己免於沾染病毒，能更進一步降低R值（基本傳染數）。

她也表示，台灣曾有很長一段時間，連續253天沒有本土案例，雖然之前出現確診，現在又重新計算，但今天已經是連續第5天無本土案例。

主持人詢問英國與美國在哪些地方做錯了，應該借鏡台灣。唐鳳表示，2003年SARS爆發時，台灣的中央政府與地方政府曾因為溝通協調出現問題而各執其詞，因此理解到對於首度遭遇疫情的社會而言，應處疫情極為困難。

她表示，強烈建議各國趁著記憶猶新，將疫情相關防治規範及程序制度化，如同台灣在2004年疫情過後，全盤檢視並建立傳染病防治指揮系統及「中央流行疫情指揮中心」啟動機制。

唐鳳指出，台灣這次在應對疫情時，中央流行疫情指揮中心每天召開記者會讓記者詢問衛福部官員任何問題、設置1922傳染病諮詢專線等措施，都是在2004年後制度化的成果。

唐鳳也表示，雖然數位科技在防疫上確實扮演輔助角色，但最重要的還是勤洗手及戴口罩，再來才是數位科技。

她表示，台灣多方運用數位科技，例如採行口罩實名制，讓民眾能在附近藥房及便利商店買到醫療用口罩，降低基本傳染率。此外，「電子圍籬智慧監控系統」可確保一旦居家檢疫者離開檢疫範圍，系統會發送簡訊給當事人及當地衛政單位，都是利用科技防疫。