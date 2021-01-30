美國安顧問：須讓中國為打壓台港新疆付出代價

美國國安顧問蘇利文今天說，面對中國挑戰，全美政府上下對外須傳達清楚且一致訊息，並準備好採取行動，讓中國為新疆、香港作為，以及對台灣的威脅恫嚇與好戰姿態付出代價。

延續過去20年傳統，1984年由美國國會成立的美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）今天在政黨輪替後，邀請前任白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）與新任國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）線上對談，象徵國安事務的交棒與傳承。

兩人在長約1小時對談中，針對多項美國安全挑戰進行交流。歐布萊恩首先指出，他們交棒給現任政府的首要重大議題就是中國；崛起的中國相當獨斷，已成為美國頭號地緣政治挑戰，「而這將持續到下個世代」。

至於美國應如何回應中國挑戰、捍衛自身利益與價值，蘇利文認為須採取4項主要作為。

蘇利文指出，第一是認知到北京正試圖說服外界，「中國模式」優於「美國模式」；中國領導人過去幾年不再用暗示，而是明白表示美國數十年來推崇的民主、市場經濟模式，有其他替代方案。

蘇利文說：「他們指著美國體制失靈、社會分裂現象，然後說『你來看看，他們的體制無法好好運作，我們的才行。』」對此美國該進行內部革新，將自身民主基礎翻修，並解決種族、經濟不平等問題。

蘇利文表示，第二是認知到與民主盟友並肩而行，美國能更有效推動自由、繁榮與公平社會的願景。他說，結盟不只能提供取得成果所需的籌碼，也能集結眾人聲量，大聲主張即便面臨侵略與中國作為，「我們要起身捍衛特定原則」。

另外，蘇利文說，科技是一切問題根源，重點在誰最終能在人工智慧（AI）、量子計算、生物科技、乾淨能源等未來關鍵新興科技領域取得領導地位。他強調，這不只要靠與盟友緊密合作，也須大筆投資美國國內相關產業。

蘇利文表示，最後一點是美方須在這些議題上傳達清楚且一致的訊息，也要準備好採取行動，並讓中國為其在新疆、香港的作為，以及對台灣的威脅恫嚇與好戰姿態「付出代價」（impose costs）。

他強調：「這任政府各個層級都打算傳達清楚且一致的訊息，上至總統、國務院、國防部到世界各地使館，這也會是我們策略裡重要的一部分。」