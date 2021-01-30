水餃股逆襲 BBC：年輕散戶鬥華爾街的世代衝突

電玩零售商GameStop 等股價近期狂飆，美國上演散戶鄉民打垮對沖基金引起白宮與國會關切。英國廣播公司BBC指出，此事凸顯美國股市年輕散戶與華爾街鬥法的「世代對抗」。

GameStop與一度陷入破產危機的全球院線龍頭AMC，兩檔股價近日如火箭升空般竄高。兩公司同受新型冠狀病毒疫情打擊，前段時間淪為法人熱衷放空的「水餃股」，但在美國鄉民散戶於Reddit等網路論壇串聯拉抬、積少成多的買盤徹底擊退空方大戶。

法新社報導，華爾街的散戶與對沖基金的史詩之戰，頗有10年前「占領華爾街」運動的味道，但特定個股狂飆引發白宮擔憂股市遭操縱，且美國證券管理委員會（SEC）也恐得介入調查。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）說：「經濟團隊裡包括財長葉倫（Janet Yellen）與其他人，都在密切關注。這也提醒我們，股市並非衡量經濟體質的唯一指標。」美國證管會27日晚間也發表聲明，表示正在監看後續發展。

但對有美國版PTT之稱的論壇Reddit裡一些人而言，GameStop股價逆襲，從一週前每股不到20美元飆漲到今天的492美元，讓做空的對沖基金灰頭土臉，彰顯的是平民對全球財富竟聚積於極少數人之手的反抗。

Reddit用戶Responsible-Height77在論壇裡告訴法新社：「我總是看到那百分之一的人每年好幾兆、好幾兆美元入袋，疫情期間亦然..但卻有數百萬美國人請領失業救濟。」

「我覺得是該到平民講話並凸顯我們並非只是空氣的時候了。」現年21歲的美國大學生Responsible-Height77不諱言是有感2020年的艱困，加上自己受疫情衝擊、周遭有朋友染疫病故，才參與這次拉升GameStop股價，就是為給對沖基金一些顏色。

BBC一篇專文分析，Gamestop是一家美國的電子遊戲零售商，在講求網絡串流的年代，Gamestop仍專門賣實體電子遊戲，2019年虧損7.95億美元。股價近日暴漲是因一些在Reddit論壇的網友見一些做空的投資公司看準GameStop股價會繼續掉，於是就號召其他人購入Gamestop股票撐起股價，反讓做空的基金大戶慘賠。

事件曝光後外界反應兩極，部分意見認為美國監管當局應調查這種由輿論帶動的股價波動，但也有分析形容，這具體反映新一代個人投資者與華爾街傳統機構之間的世代衝突。

民主黨內進步派的國會議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）認為，華爾街的投資者向來都把美國股市當成賭場看待，現在這些鄉民散戶不過是仿效他們而已。

也有聲音留意到參加這次行動的網友有種「報復」心態，目標是被視為賺取暴利的金融機構；Reddit的討論內容也不乏針對「戰後嬰兒潮」世代的批評，指這些中老年人控制著社會大多財富，對年輕一輩不公平。

Markets.com的分析師威爾森（Neil Wilson）認為，這次事件特別之處是網友以「動私刑」的方式對付參與做空股票的投資基金，「這是一個世代之爭，想打劫那些富有的人，然後給予那些在千禧年代出生的貧窮年輕人」。

投資公司VanEck分析員派屈克李伊（John Patrick Lee）也認為，Gamestop的事件反映新一代與華爾街這種老牌金融建制體制的衝突，「我不認為這會是曇花一現」。

CNBC報導，縱橫華爾街數十年、現任理查伯恩斯坦顧問公司執行長伯恩斯坦（Richard Bernstein）認為，市場民主化是網友呼朋引伴造就這股瘋潮的關鍵，但這種搞法最後還是散戶投資人嘗苦果，缺乏經驗的業餘投資人最終陷入困境，「泡沫以不同的形式出現，這個很經典。你們基本上是在玩火」。