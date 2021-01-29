牛歲福「林」門 林家花園新春活動及新版實境解謎遊戲即將展開

照片來源：新北市政府文化局提供
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國定古蹟林本源園邸於今(29)日推出實境解謎系列遊戲最終回《古城尋跡—守護林園之玉》，免費下載立即玩! 還有從2月6日起展開的「丑時春入户，牛歲福『林』門」系列新春活動，場場精采千萬別錯過！讓您牛年旺返，帶著滿滿收穫過新年。
文化局目前已推出三款《古城尋跡》實境解謎系列遊戲，寓教於樂，好評不斷，總瀏覽量達6萬人次。最新款遊戲延續前幾波故事，講述兩條刻著本字及源字的玉珮，其中本字玉珮因碎裂四散林園各處，邀請大家攜手解開埋藏各處的謎題，尋找破碎的玉珮，以傳承守護林園之玉的使命，只要打開手機掃碼免費下載「蹦世界」應用程式並跟隨指示，便可取得遊戲。非常推薦闔家大小於新春佳節下載遊玩，春節期間2月13日至2月16日，每日前50名完成破關者，還可於園內文創商店兌換犇向新北牛軋糖禮盒，數量有限，兌完為止。
文化局表示，今年文化走春以偽出國為概念，串聯新北市博物館家族及藝文館場館，規劃許多應景的活動，林本源園邸春節期間除了實境解謎遊戲，更推出豐富系列活動，包含新春揮毫贈春聯、祥獅報喜、相聲藝術表演、易經批算流年運勢、音樂家與樂團演出及應景DIY活動等，虛實體驗活動雙軌並行，提供民眾多重新春遊園樂趣，探索板橋林家的百年風華，歡迎民眾來園牛轉乾坤行大運，在防疫運動下歡度美好新春假期！相關新春系列活動資訊與遊戲詳情，請至林園官網 (https://www.linfamily.ntpc.gov.tw)活動訊息或臉書搜尋國定古蹟林本源園邸，電洽29653061-23服務臺查詢。
照片來源：新北市政府文化局提供