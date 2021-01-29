牛歲福「林」門 林家花園新春活動及新版實境解謎遊戲即將展開

國定古蹟林本源園邸於今(29)日推出實境解謎系 列遊戲最終回《古城尋跡—守護林園之玉》，免費下載立即玩! 還有從2月6日起展開的「丑時春入户，牛歲福『林』門」 系列新春活動，場場精采千萬別錯過！讓您牛年旺返， 帶著滿滿收穫過新年。

文化局目前已推出三款《古城尋跡》實境解謎系列遊戲，寓教於樂， 好評不斷，總瀏覽量達6萬人次。最新款遊戲延續前幾波故事， 講述兩條刻著本字及源字的玉珮， 其中本字玉珮因碎裂四散林園各處， 邀請大家攜手解開埋藏各處的謎題，尋找破碎的玉珮， 以傳承守護林園之玉的使命，只要打開手機掃碼免費下載「蹦世界」 應用程式並跟隨指示，便可取得遊戲。 非常推薦闔家大小於新春佳節下載遊玩，春節期間2月13日至2月 16日，每日前50名完成破關者， 還可於園內文創商店兌換犇向新北牛軋糖禮盒，數量有限， 兌完為止。

文化局表示，今年文化走春以偽出國為概念， 串聯新北市博物館家族及藝文館場館，規劃許多應景的活動， 林本源園邸春節期間除了實境解謎遊戲，更推出豐富系列活動， 包含新春揮毫贈春聯、祥獅報喜、相聲藝術表演、 易經批算流年運勢、音樂家與樂團演出及應景DIY活動等， 虛實體驗活動雙軌並行，提供民眾多重新春遊園樂趣， 探索板橋林家的百年風華，歡迎民眾來園牛轉乾坤行大運， 在防疫運動下歡度美好新春假期！ 相關新春系列活動資訊與遊戲詳情，請至林園官網 (https://www.linfamily.ntpc. gov.tw)活動訊息或臉書搜尋國定古蹟林本源園邸，電洽29 653061-23服務臺查詢。

照片來源：新北市政府文化局提供