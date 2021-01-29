Alexa
  1. 首頁
  2. 文化

新北製作七語文宣 讓新住民家長秒懂防疫重點

By  台灣英文新聞
2021/01/29 17:43
照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供

寒假到了，新北市政府教育局為照顧新住民家長及學子，特別製作新住民七語防疫文宣，讓新住民家長輕鬆掌握防疫重點，讓所有親師生共同守護健康，將透過「新北學bar」臉書、「國際新民in新北」臉書、Line、Telegram等管道進行宣導，呼籲所有親師生共同守護健康，也歡迎民眾分享給更多新住民了解防疫重點。

由於疫情尚未趨緩，新北市教育局今(29)日推出「放假不放鬆，防疫作伙來」七語防疫文宣，與插畫家柴語錄Shiba Says合作製作越、印、泰、緬、菲、英、日七語防疫宣傳創意圖像，讓新住民家長秒懂防疫重點，包含減少非必要的聚集活動、配戴口罩、有發燒或不適狀況請儘速就醫及保持安全社交距離(室外1公尺、市內1.5公尺)等防疫叮嚀。

此外新北市教育局也於109年製作新住民七語防疫影片，邀請新北市新住民語文教支人員以母語及簡單口號錄製影片，宣導新住民家長應注意三級防護及健康五原則，包含落實量體溫、勤洗手、戴口罩、保持通風、生病不到校等重點。透過網路影音分享，傳達給更多新住民知道。新北市國教輔導團新住民語文輔導小組總召曾秀珠校長說：「透過宣導短片，讓新住民輕鬆掌握防疫守則，並鼓勵學生將防疫用語融入語文學習，抱持著信心一起度過疫情。」

新北市教育局長張明文表示，寒假期間，除了學校要將防疫做到最好，家庭的防疫更為重要。新北市新住民已達11萬人，新二代約3萬7,000人，皆為全國之冠。各項防疫宣導不能僅針對使用中文的家長，也要重視新住民家長的需求，才能真正將防疫知識傳達給每個學生的家庭，真正守護全體親師生健康，也鼓勵新住民可以轉發給母國親友，大家一起安然度過疫情。新住民七語防疫文宣、影片歡迎上「新北學bar」臉書(https://www.facebook.com/ntpcedugov/)、「國際新民in新北」臉書(https://www.facebook.com/ntpceduinternational/)、新北市教育局Youtube頻道(https://www.youtube.com/channel/UCux0zBNqpu6akKaifQ6nvsg)觀看、分享。

新北製作七語文宣 讓新住民家長秒懂防疫重點

照片來源：新北市政府教育局提供

新北製作七語文宣 讓新住民家長秒懂防疫重點

照片來源：新北市政府教育局提供

更新時間 : 2021-01-29 21:30 GMT+08:00

最受歡迎

更新【各縣市人數分布與防疫措施】台灣桃園醫院擴大隔離　匡列者增為3908人•指揮中心緊急調動採檢貨櫃屋
更新【各縣市人數分布與防疫措施】台灣桃園醫院擴大隔離　匡列者增為3908人•指揮中心緊急調動採檢貨櫃屋
【Flublok四價疫苗Q&A】台灣指揮中心: 自1月30日起公費流感疫苗開放全民接種•至疫苗用罄為止
【Flublok四價疫苗Q&A】台灣指揮中心: 自1月30日起公費流感疫苗開放全民接種•至疫苗用罄為止
台灣統一發票11、12月中獎號碼出爐　千萬大獎得主有5人！
台灣統一發票11、12月中獎號碼出爐　千萬大獎得主有5人！
【部桃醫院群聚15人】陳時中：該起群聚皆相同病毒株 研判都由案812引起
【部桃醫院群聚15人】陳時中：該起群聚皆相同病毒株 研判都由案812引起
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
法國經典歌劇《鐘樓怪人》首登南台灣　移師台北流行音樂中心演出
法國經典歌劇《鐘樓怪人》首登南台灣　移師台北流行音樂中心演出
泰版甄嬛傳再續集！ 貴妃詩妮娜回宮後不雅照流出、背後藏鏡人引發猜測
泰版甄嬛傳再續集！ 貴妃詩妮娜回宮後不雅照流出、背後藏鏡人引發猜測
台鐵女車長桃園就醫遭隔離　逾百名列車長自主健康管理
台鐵女車長桃園就醫遭隔離　逾百名列車長自主健康管理
【1922常見Q&A 】台灣指揮中心擴大「部桃專案」 提供遠距緊急醫療24小時諮詢服務
【1922常見Q&A 】台灣指揮中心擴大「部桃專案」 提供遠距緊急醫療24小時諮詢服務
【全面警戒】北台灣部立桃園醫院全列「紅區」 台北市政府：收到隔離名單後即時作業
【全面警戒】北台灣部立桃園醫院全列「紅區」 台北市政府：收到隔離名單後即時作業