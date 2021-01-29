新北製作七語文宣 讓新住民家長秒懂防疫重點

寒假到了， 新北市政府教育局為照顧新住民家長及學子， 特別製作新住民七語防疫文宣，讓新住民家長輕鬆掌握防疫重點， 讓所有親師生共同守護健康，將透過「新北學bar」臉書、「 國際新民in新北」臉書、Line、Telegram等管道進行 宣導，呼籲所有親師生共同守護健康，也歡迎民眾分享給更多新住民 了解防疫重點。

由於疫情尚未趨緩，新北市教育局今(29)日推出「放假不放鬆， 防疫作伙來」七語防疫文宣，與插畫家柴語錄Shiba Says合作製作越、印、泰、緬、菲、英、 日七語防疫宣傳創意圖像，讓新住民家長秒懂防疫重點， 包含減少非必要的聚集活動、配戴口罩、 有發燒或不適狀況請儘速就醫及保持安全社交距離(室外1公尺、 市內1.5公尺)等防疫叮嚀。

此外新北市教育局也於109年製作新住民七語防疫影片， 邀請新北市新住民語文教支人員以母語及簡單口號錄製影片， 宣導新住民家長應注意三級防護及健康五原則，包含落實量體溫、 勤洗手、戴口罩、保持通風、生病不到校等重點。 透過網路影音分享，傳達給更多新住民知道。 新北市國教輔導團新住民語文輔導小組總召曾秀珠校長說：「 透過宣導短片，讓新住民輕鬆掌握防疫守則， 並鼓勵學生將防疫用語融入語文學習，抱持著信心一起度過疫情。」

新北市教育局長張明文表示，寒假期間， 除了學校要將防疫做到最好，家庭的防疫更為重要。 新北市新住民已達11萬人，新二代約3萬7,000人， 皆為全國之冠。各項防疫宣導不能僅針對使用中文的家長， 也要重視新住民家長的需求， 才能真正將防疫知識傳達給每個學生的家庭， 真正守護全體親師生健康，也鼓勵新住民可以轉發給母國親友， 大家一起安然度過疫情。新住民七語防疫文宣、影片歡迎上「新北學 bar」臉書(https://www.facebook. com/ntpcedugov/)、「國際新民in新北」臉書( https://www.facebook.com/ ntpceduinternational/)、新北市教育局Y outube頻道(https://www.youtube. com/channel/ UCux0zBNqpu6akKaifQ6nvsg)觀看、 分享。

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供