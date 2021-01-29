天冷吃包種茶油料理顧胃又暖心

近來冷氣團一波又一波，早晚溫差也大， 除了注意保暖外，用包種茶油做料理也是「食補」的好選擇！ 油性偏溫和的包種茶油，食用不需擔心燥熱，料理暖身也顧胃， 不論是燉雞湯、炒菜或拌麵都相當適合。要吃的健康也要選對好油， 新北市坪林區農會成立北台灣第一座茶油示範工廠， 透過農會把關出品的包種茶油，保證是正港的「MIT」， 歡迎民眾多多支持選購。

坪林為「包種茶之鄉」，是全臺最大包種茶產地， 除生產高品質茶葉外，包種茶油也遠近馳名，是在地人氣商品。 民以「食」為天，吃好、也要吃健康。 現在大家都相當重視食安問題，挑選安心食用油是「呷健康」 的第一步。坪林農會自製的包種茶油選用安全茶樹種籽壓榨， 無任何添加物，不論是自己料理進補， 或是年節返鄉賀禮都相當合適。

除了熱賣商品包種茶油外，農會也結合山藥、茶麵線，推出坪林「 三好禮」禮盒，價格實惠送禮又體面， 來訪坪林的遊客時常人手一盒，相當受歡迎，近期寒流一波接一波， 不妨來碗茶油麵線暖暖胃。 坪林區農會總幹事林文恭向大家推薦自家產品， 包種茶油每天由茶油示範工廠新鮮現榨製成，除了有專人管理外， 所有原料都有逐批控管並做追蹤紀錄，從源頭嚴格把關，保證絕對是 100%純茶籽油，邀請民眾到坪林「茶鄉」走走， 品嚐著名的文山包種茶外，也把最好的茶油帶回家與親友分享。

農業局長李玟表示， 新北市輔導坪林區農會成立國產茶油加工示範廠， 廠內配置導覽人員，開放給民眾參觀， 希望藉此將國產優質茶油推廣給消費者。坪林農會推出的「三好禮」 不僅好吃、也融入地方特色，歡迎民眾選購， 吃好油也支持在地農特產。茶油因性屬溫和，適合四季進補， 且耐高溫的特性適用煎、煮、炒、炸等各種烹調方式。