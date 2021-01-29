Alexa
  1. 首頁
  2. 財經

櫃買中心權證/債券ETF獎勵活動 富邦證券包辦五大獎

By  台灣英文新聞
2021/01/29 17:39
照片來源：富邦金控提供

照片來源：富邦金控提供

富邦證券積極投入推廣債券ETF及權證商品，領先業界創造亮眼的成績。櫃檯買賣中心於20日舉辦 「109年度櫃買市場權證/ETF獎勵活動頒獎典禮」，富邦證券順利榮獲109年上半年「E定BOND獎」第一名、「E門豪傑獎」第二名、下半年「E定BOND獎」第一名、「E起BOND獎」第二名以及富邦證券中壢分公司獲得「上櫃權證競賽獎勵活動」第一名等5獎項。顯示富邦證券在實力堅強的承銷及研究團隊做為後盾下，用心推廣各種上櫃債券ETF及權證商品，提供客戶完善多元商品與服務獲得肯定。

響應上櫃債券ETF散眾化 透過定期定額ETF落實普惠金融

櫃買中心近年為推動上櫃債券ETF商品散眾化，積極鼓勵券商一同響應推廣，期盼讓投資大眾對債券ETF商品能有更進一步的認識，迄今上櫃債券ETF無論掛牌數與規模均居亞太之冠，可提供投資人穩健投資選擇。富邦證券長期以來對於各種金融商品的推廣上一向不遺餘力，早在2017年就領先業界開辦定期定額ETF業務，讓投資人以「存股」的方式來長期投資，避免追高殺低之風險，藉由平均投資成本的概念讓客戶可達到微笑曲線效果，且富邦證券定期定額ETF業務特別將投資門檻降低，最低只要每月1000元即可投資。此次富邦證券於去年度在眾多券商中無論新增交易人數或交易量均能夠脫穎而出，囊括4項債券ETF獎勵活動，徹底顯示富邦證券能夠落實普惠金融，善盡企業社會責任的成果。

積極推廣權證完善客戶投資組合 中壢分公司交易金額業界第一

此外，富邦證券也積極推廣如權證等衍生性金融商品，除擔任發行商積極造市外，也提供客戶新興金融商品服務，使客戶能夠完善投資組合，有效達到風險預防之作用。此次櫃買中心獎勵活動頒獎典禮，富邦證券中壢分公司即於2020年度在上櫃權證受託買賣累計成交金額中大放異彩，榮獲「上櫃權證競賽獎勵活動」第一名的佳績。

未來富邦證券將持續響應多元商品的推廣，並針對不同客群屬性提供適切的金融商品，在客戶尋求協助前主動出擊，以滿足各種財富管理的迫切需求，即是富邦證券對客戶的最佳承諾。

更新時間 : 2021-01-29 21:30 GMT+08:00

最受歡迎

更新【各縣市人數分布與防疫措施】台灣桃園醫院擴大隔離　匡列者增為3908人•指揮中心緊急調動採檢貨櫃屋
更新【各縣市人數分布與防疫措施】台灣桃園醫院擴大隔離　匡列者增為3908人•指揮中心緊急調動採檢貨櫃屋
【Flublok四價疫苗Q&A】台灣指揮中心: 自1月30日起公費流感疫苗開放全民接種•至疫苗用罄為止
【Flublok四價疫苗Q&A】台灣指揮中心: 自1月30日起公費流感疫苗開放全民接種•至疫苗用罄為止
台灣統一發票11、12月中獎號碼出爐　千萬大獎得主有5人！
台灣統一發票11、12月中獎號碼出爐　千萬大獎得主有5人！
【部桃醫院群聚15人】陳時中：該起群聚皆相同病毒株 研判都由案812引起
【部桃醫院群聚15人】陳時中：該起群聚皆相同病毒株 研判都由案812引起
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
法國經典歌劇《鐘樓怪人》首登南台灣　移師台北流行音樂中心演出
法國經典歌劇《鐘樓怪人》首登南台灣　移師台北流行音樂中心演出
台鐵女車長桃園就醫遭隔離　逾百名列車長自主健康管理
台鐵女車長桃園就醫遭隔離　逾百名列車長自主健康管理
泰版甄嬛傳再續集！ 貴妃詩妮娜回宮後不雅照流出、背後藏鏡人引發猜測
泰版甄嬛傳再續集！ 貴妃詩妮娜回宮後不雅照流出、背後藏鏡人引發猜測
【1922常見Q&A 】台灣指揮中心擴大「部桃專案」 提供遠距緊急醫療24小時諮詢服務
【1922常見Q&A 】台灣指揮中心擴大「部桃專案」 提供遠距緊急醫療24小時諮詢服務
【全面警戒】北台灣部立桃園醫院全列「紅區」 台北市政府：收到隔離名單後即時作業
【全面警戒】北台灣部立桃園醫院全列「紅區」 台北市政府：收到隔離名單後即時作業