土城鳳靈慈愛同心會、牙醫師公會、北醫大牙醫校友總會及新北分會

新北市土城鳳靈慈愛同心會、新北市牙醫師公會、 台北醫學大學牙醫校友會總會及新北市分會等， 再次響應新北市好日子愛心大平台，於29日合力捐贈輪椅80台、 助行器80台及氧氣機1台，希望集眾人之力， 關懷失能長輩及身心障礙朋友。

曾任牙醫師公會理事長， 也是鳳靈慈愛同心會員的蔡鵬飛院長代表致詞表示， 侯友宜市長成立好日子愛心大平台，集結各方善的力量，不分你我、 大小、多寡，聚沙成塔，資源都放進大平台內，做有效的運用， 讓想行善的有去處，有需求的有資源， 是一個值得推廣的理念和做法， 該會也曾於108年10月共同捐贈150台輪椅給市府。

林祐賢表示，蔡鵬飛是他的好友，非常感謝土城鳳靈慈愛同心會， 在無極鳳靈宮宮主黃妙鳳的帶領下，再度發揮愛心， 響應大平台的號召， 另也感謝台北醫學大學牙醫校友會總會前會長黃明裕、 新北分會前會長林浩然和現任會長賴宜姍等人的愛心。

社會局長張錦麗表示， 新北市輔具資源中心係全國唯一公辦公營的輔具中心， 二手輔具服務成果全國第一，每年回收一萬多件的輔具， 都是從大台北地區的善心人士或是短期輔具需求的民眾捐出， 經過清潔消毒維修後，免費媒合予有需要的市民， 讓資源循環再利用。

張錦麗表示，輔具資源中心統計，輪椅、 助行器及氧氣機需求量最高，每月約可媒合145台輪椅、 113台助行器及48台氧氣機，輪椅、 助行器及氧氣機可以循環再利用，這批受贈的新輪椅、 助行器及氧氣機，將交由輔具中心運用。