Alexa
  1. 首頁
  2. 社會

土城鳳靈慈愛同心會、牙醫師公會、北醫大牙醫校友總會及新北分會

響應愛心大平台 共同捐贈輪椅及助行器各80台和氧氣機1台

By  台灣英文新聞
2021/01/29 17:37
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

新北市土城鳳靈慈愛同心會、新北市牙醫師公會、台北醫學大學牙醫校友會總會及新北市分會等，再次響應新北市好日子愛心大平台，於29日合力捐贈輪椅80台、助行器80台及氧氣機1台，希望集眾人之力，關懷失能長輩及身心障礙朋友。

曾任牙醫師公會理事長，也是鳳靈慈愛同心會員的蔡鵬飛院長代表致詞表示，侯友宜市長成立好日子愛心大平台，集結各方善的力量，不分你我、大小、多寡，聚沙成塔，資源都放進大平台內，做有效的運用，讓想行善的有去處，有需求的有資源，是一個值得推廣的理念和做法，該會也曾於108年10月共同捐贈150台輪椅給市府。

林祐賢表示，蔡鵬飛是他的好友，非常感謝土城鳳靈慈愛同心會，在無極鳳靈宮宮主黃妙鳳的帶領下，再度發揮愛心，響應大平台的號召，另也感謝台北醫學大學牙醫校友會總會前會長黃明裕、新北分會前會長林浩然和現任會長賴宜姍等人的愛心。

社會局長張錦麗表示，新北市輔具資源中心係全國唯一公辦公營的輔具中心，二手輔具服務成果全國第一，每年回收一萬多件的輔具，都是從大台北地區的善心人士或是短期輔具需求的民眾捐出，經過清潔消毒維修後，免費媒合予有需要的市民，讓資源循環再利用。

張錦麗表示，輔具資源中心統計，輪椅、助行器及氧氣機需求量最高，每月約可媒合145台輪椅、113台助行器及48台氧氣機，輪椅、助行器及氧氣機可以循環再利用，這批受贈的新輪椅、助行器及氧氣機，將交由輔具中心運用。

更新時間 : 2021-01-29 21:30 GMT+08:00

最受歡迎

更新【各縣市人數分布與防疫措施】台灣桃園醫院擴大隔離　匡列者增為3908人•指揮中心緊急調動採檢貨櫃屋
更新【各縣市人數分布與防疫措施】台灣桃園醫院擴大隔離　匡列者增為3908人•指揮中心緊急調動採檢貨櫃屋
【Flublok四價疫苗Q&A】台灣指揮中心: 自1月30日起公費流感疫苗開放全民接種•至疫苗用罄為止
【Flublok四價疫苗Q&A】台灣指揮中心: 自1月30日起公費流感疫苗開放全民接種•至疫苗用罄為止
台灣統一發票11、12月中獎號碼出爐　千萬大獎得主有5人！
台灣統一發票11、12月中獎號碼出爐　千萬大獎得主有5人！
【部桃醫院群聚15人】陳時中：該起群聚皆相同病毒株 研判都由案812引起
【部桃醫院群聚15人】陳時中：該起群聚皆相同病毒株 研判都由案812引起
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
法國經典歌劇《鐘樓怪人》首登南台灣　移師台北流行音樂中心演出
法國經典歌劇《鐘樓怪人》首登南台灣　移師台北流行音樂中心演出
台鐵女車長桃園就醫遭隔離　逾百名列車長自主健康管理
台鐵女車長桃園就醫遭隔離　逾百名列車長自主健康管理
泰版甄嬛傳再續集！ 貴妃詩妮娜回宮後不雅照流出、背後藏鏡人引發猜測
泰版甄嬛傳再續集！ 貴妃詩妮娜回宮後不雅照流出、背後藏鏡人引發猜測
【1922常見Q&A 】台灣指揮中心擴大「部桃專案」 提供遠距緊急醫療24小時諮詢服務
【1922常見Q&A 】台灣指揮中心擴大「部桃專案」 提供遠距緊急醫療24小時諮詢服務
【全面警戒】北台灣部立桃園醫院全列「紅區」 台北市政府：收到隔離名單後即時作業
【全面警戒】北台灣部立桃園醫院全列「紅區」 台北市政府：收到隔離名單後即時作業