台南大員皇冠假日酒店防疫再升級 安心用餐享85折起

台南大員皇冠假日酒店為IHG洲際酒店集團旗下酒店，所有防疫措施除了配合政府的政策之外，也會依據IHG集團的標準執行<洲全計畫>，密切留意疫情發展及資訊通報，嚴格遵守並及時回應政府相關部門政策和要求。台南大員皇冠假日酒店首要的任務就是竭力保障客人和員工的健康安全，凡疫情因素所產生的訂房取消，酒店將放寬認定給予免費變更或取消。2021年度的國旅卡、慶生與敬老專案，讓您一整年安心用餐天天享最高85折優惠。

防疫全面再升級，滴水不漏，台南大員皇冠假日酒店自2020年的2月啟動防疫措施，成為台南觀光星級飯店中的典範，當時臺南市長黃偉哲第一時間就親自來訪查，給予高度肯定。2021年度台南大員皇冠假日酒店再把防疫層級拉高，依據IHG集團的標準執行<洲全計畫>，1.全面執行體溫測量。凡體溫超過37.5度者謝絕入內，並提醒前往就醫與做好自主管理。關閉南面停車入口，統一由北面停車場出入，並安排人員於入口處進行體溫測量，符合者才開放進入。在大廳入口處增設「體溫偵測紅外線熱顯像儀」，針對所有進入客人進行體溫監控。2.設置消毒酒精取用點：大廳入口、停車場入口電梯、各餐廳入口等，提醒客人手部清潔消毒。

3.員工上班時須落實量體溫，並詳實填寫體溫紀錄表。4.酒店第一線同仁配戴口罩，與客人談話過程中禁止取下口罩。5.提高清潔與消毒頻率：酒店除了依照原定3個餐期開餐之前，進行正常清潔與環境消毒作業之外，為強化防疫工作，針對電梯按鈕、手把等，客人容易有手部接觸之處，以酒精加強消毒擦拭的頻率，全面防疫無死角。6所有客房內皆為獨立式空調系統，不間斷循環送入過濾後的新鮮空氣，並排出客房內異味、污濁空氣或是通風不良的問題，確保酒店客房空氣如新。7.元素自助餐落實取餐時，務必全程配戴口罩與手套，並於「餐桌上設置隔板」，降低因取下口罩用餐時的飛沫傳染，安全防護全方位。

防疫做得好，就能安心品嘗美食。台南大員皇冠假日酒店2021年度的國旅卡、慶生與敬老專案優惠，讓您一整年天天用餐享優惠。凡是刷【國民旅遊卡】於酒店內任一餐廳用餐，享平日9折、假日95折優惠，讓軍公教人員用美食來紓壓！【慶生專案】生日當月均有效，享平日85折、假日9折優惠，用餐時須出示身分證明文件。

凡3天前預訂成功者，煉‧瓦餐廳額外贈送壽星4吋生日蛋糕，每組訂位送乙個，給壽星自己一個難忘的慶生派對。【敬老專案】年滿65歲以上長者(以身分證上登記日為準)，享平日85折、假日9折，用餐時須出示身分證明文件，本專案不適用於彩豐樓、煉瓦單點菜單。以上3個專案限酒店的餐廳內使用，4人以內同享優惠折扣，第5人起則是以原餐價計費，須另收原餐價10%服務費。不適用於客房服務、外帶、桌菜、包廂、酒類商品、特殊節日(依酒店公告為主)，並不與其他優惠並用(例如：信用卡優惠、餐券或抵用券)。訂位專線：元素06-512-1920、煉‧瓦06-512-1930、彩豐樓06-512-1910