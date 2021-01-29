新冠肺炎傷及男性生殖功能？研究：精子活動力降低

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著醫界逐步揭開新冠肺炎（COVID-19）的神秘面紗，一項最新研究指出，男性患者之精子品質疑因染疫降低，但真的是病毒造成的嗎？多位專家持保留態度，驟下定論恐言之過早。

CNN報導，這項28日發表於《生殖》（Reproduction）期刊的研究，是由德國基森大學（Justus Liebig University Giessen）博士生主導，規模不大，僅分析105名健康男性與84名武肺患者在60天內的精子狀況。結果發現，患者精子細胞的發炎程度與氧化壓力（oxidative stress）皆升高，濃度、活動力與型態也受病毒負面影響，依病情嚴重性而有個別差異。

然而，專家學者對此一研究結論提出多項質疑，認為過於倉促也不夠全面，必須謹慎看待。英國雪菲爾大學（University of Sheffield）男科學教授Allan Pacey指出，研究並未證實COVID-19病毒與男性生殖功能的確切關聯，他並點出治療藥物也可能傷及精子健康。

倫敦帝國學院（Imperial College London）生殖內分泌學顧問Channa Jayasena也說明，包括流感在內的任何病毒，都會使精蟲數暫時降低，有時甚至會降至零，時間從數周到數月都有可能。新冠病毒究竟扮演了多大角色，難以評斷。

此外，發燒此一症狀本就會影響精子數，無論引起發燒的原因為何。肥胖、新冠肺炎治療方式等，也都是必須考量的因素。由此可見，睪丸是否是此一疾病的高風險器官，仍需更多研究論證。

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