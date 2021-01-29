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上任第一週拼環境 　拜登簽署數十條行政命令

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/29 15:21

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）拜登就任美國總統後首先需處理的重要事務，除了對抗新冠肺炎疫情，環境保護與氣候變遷就是拜登就任待辦優先項目之一，為此，拜登在入主白宮後第一週，就已經迅速簽署超過36條行政命令，遠超過前幾任的總統。

拜登在27日告訴記者，在氣候議題上美國已經等待了太久，現在已經不能再拖延下去了，因此他宣布27日作為「氣候日」，美國從這天開始，將以團結的姿態面對當下的氣候危機，並將重拾對抗氣候變遷的領導角色，在拜登政府的架構下，氣候變遷將同時被視為「國安危機」與「外交政策」的重點。

為此，他已經簽署數條行政命令推翻川普任內較為寬鬆的環境政策，除凍結未來公有土地、水體上油氣等產業的租賃、開採與探勘權，並在2030年前達成保育30%公有土地和海洋的目標，除此之外，也計畫積極推動綠色能源，在2030年前讓離岸風電產出的電力翻倍，如無意外，這些新政策將遭受傳統能源、石化產業的強烈反彈。

為了讓聯邦政府主導這場針對氣候變遷的戰爭，除了行政命令外，拜登也特別設立了由國家氣候顧問(National Climate Advisor)負責的國內氣候辦公室(Domestic Climate Office)，現任美國總統氣候特使、前國務卿凱瑞(John Kerry)強調，拜登很清楚單靠巴黎協議不足以解決氣候問題，這是個必須合作才能解決的議題。

然而，批評指出，拜登政府針對氣候變遷做出的政策變更，將進一步減少已經受到新冠肺炎衝擊的工作機會，不過，拜登承諾在改善現代化輸水系統、交通設施和能源基礎建設以因應極端氣候衝擊的同時，也能創造更創新、更能運用清淨科技的工作機會。
拜登

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