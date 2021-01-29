新冠肺炎疫苗亂象 德國建議65歲以上不應施打牛津疫苗

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）歐盟正與阿斯特捷利康藥商（AstraZeneca）就疫苗延遲交付吵得不可開交，而與此同時，德國官方提出警告，不應對65歲以上老者施打此疫苗，引發爭議。

CNN報導，德國疫苗委員會（Standing Committee on Vaccination，STIKO）表示，針對阿斯特捷利康與牛津大學攜手研發的新冠肺炎（COVID-19）疫苗，目前尚無足夠研究顯示對老年族群具有防護力，安全性也有待商榷，故接種年齡應限於18至64歲。

阿斯特捷利康駁斥指出，臨床試驗已證明AstraZeneca/Oxford疫苗對65歲以上的老年人也有效力，惟當初實驗時並未徵集大量老者參與，才會引發相關討論。歐盟擬於29日就是否核准此疫苗做出決議。

鑒於疫情仍嚴峻，各國無不使出渾身解數搶疫苗，也無怪乎歐盟近來對阿斯特捷利康未能達成交貨承諾大表不滿。在產量跟不上需求的窘況下，德國、西班牙、法國都鬧疫苗荒，輝瑞（Pfizer/BioNTech）與莫德納（Moderna）疫苗也供不應求。

月餘前已核准AstraZeneca/Oxford疫苗的英國，倒是承認了該疫苗對65歲以上族群的效力「資訊相當有限」，但也不認為就缺乏防護力，僅強調會持續更新疫苗施打反應。