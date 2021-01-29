美股齊揚有利台股連動 法人：留意封關前高檔賣壓

美股道瓊工業指數勁揚300.19點，法人指出，美股上漲雖有利台股連動，但農曆年長假變數仍多，是否逢高出現調節賣壓，有待觀察。

美股三大指數齊揚，道瓊工業指數盤中一度猛漲648點，尾盤漲勢收斂，終場上漲300.19點，漲幅0.99%，收在30603.36點。標準普爾500指數上漲36.61點，漲幅0.98%，收在3787.38點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲66.56點，漲幅0.5%，收在13337.16點。

台股昨天大跌285.57點，收在15415.88點，成交值新台幣交3593.29億元，三大法人合計賣超329.54億元，其中外資及陸資賣超325.26億元、自營商賣超19.24億元、投信買超14.96億元。

代工廠和碩代子公司公告，取得印度土地使用權，交易金額10.28億盧比（約新台幣3.96億元），目的為營運使用；旗下金屬機殼廠鎧勝-KY擬透過子公司日鎧現金增資，與中國代工廠立訊合作。

輪胎大廠正新公告，為拓展業務及擴充產能需求，董事會通過斗六三廠自地委建沙灘車胎（ATV）廠房建廠計畫案，預計投入23.4億元，廠房將在明年下半年完工，日產能達8000條。

宏遠投顧表示，美股大漲帶動全球股市上漲，台灣有好的產業表現，加上外資認錯回補，使得資金行情延續，不過，由於近期台股漲幅過大，尤其是電子股，投資人可考慮逢高減碼。