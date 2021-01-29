Alexa
  1. 首頁
  2. 政治

中共威脅犯台 美防部：準備好履行區域安全承諾

By  中央社
2021/01/29 07:10
空軍30日發布共機動態，運8電偵機、運8遠干機（圖）、運8技術偵察機等3架共機侵犯台灣西南防空識別區

空軍30日發布共機動態，運8電偵機、運8遠干機（圖）、運8技術偵察機等3架共機侵犯台灣西南防空識別區 (來源 中央社)

共機近日頻頻擾台，中共官員更威脅「台獨意味戰爭」。對此，美國國防部發言人柯比今天表示，中國言論令人遺憾，台灣情勢沒有理由演變成衝突，並指美軍準備好履行區域安全承諾。

美國總統拜登（Joe Biden）20日正式就職，共軍近日頻頻派遣軍機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），警告意味濃厚。中國國防部發言人吳謙台北時間28日更直接威脅表示，「台獨就意味著戰爭」。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天在媒體簡報會被問到此事時表示，台灣情勢沒有理由演變成衝突，美方認為中國相關發言令人遺憾（unfortunate）。

柯比指出，北京的言論不符合美國欲履行「台灣關係法」下義務的作法。如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天所說，美方會尋求能與中國合作的方式，但美國仍有打算履行的義務。

柯比說，美國國防部信守對「台灣關係法」與美中三公報的承諾，這點沒有任何改變；如國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在參院聽證會上所指，過去數十年來美國對台承諾獲得跨黨派支持，他任內也會同樣地支持台灣。

他強調：「我們（美方）有義務協助台灣自我防衛，這會持續下去」。

現場有媒體追問，美國是否準備好捍衛台灣抵抗可能的中國入侵。柯比雖不願回答假設性問題，但他表示：「美軍在各方面都準備好履行我們的區域安全承諾。」

更新時間 : 2021-01-29 15:42 GMT+08:00

最受歡迎

更新【各縣市人數分布與防疫措施】台灣桃園醫院擴大隔離　匡列者增為3908人•指揮中心緊急調動採檢貨櫃屋
更新【各縣市人數分布與防疫措施】台灣桃園醫院擴大隔離　匡列者增為3908人•指揮中心緊急調動採檢貨櫃屋
【Flublok四價疫苗Q&A】台灣指揮中心: 自1月30日起公費流感疫苗開放全民接種•至疫苗用罄為止
【Flublok四價疫苗Q&A】台灣指揮中心: 自1月30日起公費流感疫苗開放全民接種•至疫苗用罄為止
台灣統一發票11、12月中獎號碼出爐　千萬大獎得主有5人！
台灣統一發票11、12月中獎號碼出爐　千萬大獎得主有5人！
【部桃醫院群聚15人】陳時中：該起群聚皆相同病毒株 研判都由案812引起
【部桃醫院群聚15人】陳時中：該起群聚皆相同病毒株 研判都由案812引起
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
法國經典歌劇《鐘樓怪人》首登南台灣　移師台北流行音樂中心演出
法國經典歌劇《鐘樓怪人》首登南台灣　移師台北流行音樂中心演出
泰版甄嬛傳再續集！ 貴妃詩妮娜回宮後不雅照流出、背後藏鏡人引發猜測
泰版甄嬛傳再續集！ 貴妃詩妮娜回宮後不雅照流出、背後藏鏡人引發猜測
台鐵女車長桃園就醫遭隔離　逾百名列車長自主健康管理
台鐵女車長桃園就醫遭隔離　逾百名列車長自主健康管理
【1922常見Q&A 】台灣指揮中心擴大「部桃專案」 提供遠距緊急醫療24小時諮詢服務
【1922常見Q&A 】台灣指揮中心擴大「部桃專案」 提供遠距緊急醫療24小時諮詢服務
【全面警戒】北台灣部立桃園醫院全列「紅區」 台北市政府：收到隔離名單後即時作業
【全面警戒】北台灣部立桃園醫院全列「紅區」 台北市政府：收到隔離名單後即時作業