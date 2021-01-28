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【疑地震引發】南台灣高雄5層樓舊戲院外牆突坍塌！ 21人獲救、多車遭壓毀

舊戲院倒塌外牆約15公尺、寬10公尺，現場斷垣殘壁、混凝土石塊滿地，鄰房一度傳出屋內有人受困，所幸警消清查協助脫困，沒有人員受傷。

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/28 20:24
位於高雄市新興區的5層樓舊今日戲院建築物，28日下午突然發生外牆倒塌，附近民眾嚇了一大跳，警消立即派員救援，已救出1人。（高雄市消防局提...

位於高雄市新興區的5層樓舊今日戲院建築物，28日下午突然發生外牆倒塌，附近民眾嚇了一大跳，警消立即派員救援，已救出1人。（高雄市消防局提...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）高雄市新興區八德二路一棟5層廢棄戲院，今天(28日) 下午4時36分發生外牆倒塌意外，波及4戶建築，市府疏散21人，幸無人受傷。有長輩憶及當下外牆倒塌轟隆巨響，餘悸猶存。

【疑地震引發】南台灣高雄5層樓舊戲院外牆突坍塌！ 21人獲救、多車遭壓毀圖/中央社

市府建管處指出，倒塌建築是一棟於民國59年市府核發使用執照的建築，即屋齡已經51年，近來荒廢無人使用。

建物倒塌外牆約15公尺、寬10公尺，現場斷垣殘壁、混凝土石塊滿地，鄰房一度傳出屋內有人受困，所幸警消清查協助脫困，沒有人員受傷。

坍塌建築外牆波及對面4戶住家，理髮廳老闆娘表示，她的一輛汽車和兩輛機車都被壓到，損失慘重，不過她直說「好家在」沒有受傷。附近住戶也說，常在這條街遛狗，看不出老建築有何異狀。

受波及的4戶住戶都是約70、80歲長輩，意外發生後被緊急安置在附近騎樓下，被問到當時的情形，老伯伯說轟隆巨響令他感到害怕，也有民眾懷疑老建築倒塌可能和下午將近3點半的地震有關。根據氣象局網站數據顯示，當時高雄市地區最大震度是1級。

市長陳其邁及副市長林欽榮也在傍晚近6時許趕到現場了解災情，消防局長李清秀在場指揮清查及救援工作，警方出動搜救犬於現場搜尋，初步確定沒有人員受傷。

市府建管處緊急調度機具要進場排除外牆斷垣，官員說會請建築師及技師進場做建築安全判定，如果無立即危險並可補強建築會張貼「黃單」，如果有立即公共安全疑慮就張貼「紅單」，並限期所有權人拆除。現場持續拉起警戒線，不准人員擅自進入。

市府秘書長楊明州說，從監視器畫面來看，案發當時沒有人員經過遭波及，但警消為求安全仍疏散21名對面住戶，在確認沒人受困後，工務局會清除路面倒塌外牆及碎石塊，希望明天能確保巷弄暢通。

他說，市府已緊急疏散4戶共21人並撤離，今晚由區公所和民政局協助安置住戶入住飯店。

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