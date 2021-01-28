【快訊】通緝到2034年！涉嫌替扁嫂洗錢　台灣前總統陳水扁親信：黃芳彥驚傳在美國加州身亡

因涉國務機要費洗錢案逃到美國的前新光醫院副院長、前總統陳水扁親信黃芳彥（中）驚傳日前在美國加州身亡，享年74歲。（中央社檔案照片） 因涉國務機要費洗錢案逃到美國的前新光醫院副院長、前總統陳水扁親信黃芳彥（中）驚傳日前在美國加州身亡，享年74歲。（中央社檔案照片）

更新時間: 2021-01-28 21:00

首次發稿: 2021-01-28 19:48

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 2008年11月間因涉嫌國務機要費洗錢案而逃到美國的前新光醫院副院長、前總統陳水扁親信黃芳彥，今天(28日) 驚傳在美國加州過世，陳屍車內，其弟弟黃重彥證實這項消息。

中時新聞網報導，黃重彥在西區開設診所，晚間多家媒體湧入，黃重彥證實接到姪子電話告知黃芳彥已過逝，他說現場很亂，有很多警察，車上還有安眠藥。

黃重彥說，23日與24日都有親友與他通過電話，確切的死亡時間大家都還在釐清，他並證實，黃芳彥逃往美國時曾帶槍出去，當時曾說，必要時會自我了結。

自由時報報導，涉及前總統陳水扁一家弊案，而被依洗錢罪發布通緝的新光醫院前副院長黃芳彥今傳出在美國加州辭世；由於黃芳彥潛逃美國後於2009年被特偵組通緝25年，時效至2034年1月23日才消滅，如今卻傳出他離世的消息，接手特偵組通緝的台北地檢署將透過法務部司法互助，若確認其去世消息為真，將依刑事訴訟法予以不起訴處分。

黃芳彥當初因涉嫌替前第一夫人吳淑珍洗錢2.8億元，以及替吳淑珍保管價值約1億元的75件珠寶，因而成為扁案首位被通緝的被告。

中央社報導，黃芳彥胞弟黃重彥今天(28日) 證實，黃芳彥日前在美國加州身亡，享壽74歲。

維基百科資料指出，陳水扁卸任後，黃芳彥由於捲入SOGO禮券案、SOGO經營權案、扁家海外洗錢案等多項弊案，於2008年11月秘密赴美國，至今行蹤成謎。特偵組在其新光醫院的辦公室與其住所內搜出新台幣1000萬現金，此現金目前已被扣押。黃芳彥原列扁家洗錢案證人，但由於其赴美後特偵組對其多次屢傳未到，於2009年3月3日改列陳水扁洗錢案被告。2009年3月18日，特偵組發布通緝，通緝25年、至2034年。

國務機要費案更二審今年(110年) 1月26日剛剛開過庭，前總統陳水扁兒子陳致中、妻子黃睿靚到庭否認犯洗錢罪，不知金錢來源為何，2人均是受母親、婆婆吳淑珍指示去銀行開戶，做相關資金移轉。

中央社報導，前總統陳水扁等人被控涉國務機要費案纏訟多年，陳水扁因病不能到庭而聲請停止審判，台灣高等法院於民國105年4月間裁定陳水扁在能到庭前停止審判，其餘被告則繼續審理。受命法官李世華26日傳喚被告陳致中及黃睿靚。

陳致中及黃睿靚委由律師表示，他們是依照吳淑珍指示，到銀行辦理開戶，為相關資金移轉，帳戶內的錢是否為南港案、龍潭購地等貪污案的資金，或是選舉結餘款，並不清楚。

他們的律師之前聲請傳喚吳淑珍、前省長宋楚瑜、立委柯建銘等人到庭作證，法官詢問3人到庭的待證事項是什麼，律師與陳致中及黃睿靚討論後，決定捨棄傳訊3人，全案沒有要再調查證據。

全案緣於

最高檢特偵組（已裁撤）偵辦前總統陳水扁涉嫌貪污國務費、南港案、龍潭購地及疑洗錢案，民國97年間起訴陳水扁、妻子吳淑珍、兒子陳致中、媳婦黃睿靚等人，案件歷經一、二、三審審理及發回後，部分（南港案、龍潭購地）已判決有罪確定，剩國務機要費及洗錢案目前由台灣高等法院更二審審理，期間法官調動，改由李世華為受命法官。

陳致中、黃睿靚被控幫助扁、珍洗錢部分，一審分別被判刑2年6月、1年8月，2人各併科罰金新台幣1.5億元，黃睿靚獲判緩刑5年，須向公庫支付2億元。

二審時刑度獲減輕，高院改判陳致中1年2月，併科罰金3000萬元；黃睿靚判刑1年，併科罰金2000萬元，緩刑4年，緩刑附帶條件為支付公庫1000萬元。最高法院撤銷二審判決發回更審。

高院更一審認定，陳致中及黃睿靚僅隱匿金錢，並無犯罪所得，依法將罰金減輕，判陳致中1年2月，併科罰金450萬元；黃睿靚1年徒刑，併科罰金400萬元，緩刑4年，緩刑附帶條件為支付公庫1000萬元。案件經最高法院發回，高院更二審進行審理。