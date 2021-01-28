新北農會超市辦年貨 優質農產輕鬆購

歡慶牛年迎新春， 家家戶戶新年第一件任務就是辦年貨好過年， 大家熟悉的採買年貨地點不外乎傳統市場、年貨大街， 甚至是連鎖賣場等，但許多人可能不知道， 新北市各農會超市也推出多款年節禮盒及商品，大家採買年貨時不妨 到農會超市走一遭，在家附近也能買到優質年貨。

新北市各農會超市因應過年時節推出多項產品及禮盒促銷，樹林、 淡水、三重、五股、三芝、深坑及金山等7家農會超市聯合推出年節 促銷檔期(1月27日至2月23日)，除了有過年必備的糖果、 餅乾、飲料等零食，也有菠菜、芥藍、土雞、 白蝦等多種生鮮農漁產品，都在農會超市任君挑選，另外於2月10 日前至指定農會超市通路(詳附表)消費滿1,000元， 憑發票或消費憑證上網登錄，亦能獲得250元農遊券， 除夕要在家大秀廚藝的朋友們千萬別錯過！ 習慣在外購買年夜飯的朋友們也別擔心， 板橋區農會板農活力超市推出佛跳牆、香滷蹄膀、紹興醉蝦、 海鮮羹等多達數十種熟食年菜，將於2月2日在板農活力超市販售， 歡迎市民朋友們前往選購。在為年節送禮苦惱的民眾， 新北市農會真情食品館線上商城與板農活力超市推出桶柑、蜜棗、 白鯧、石斑等多種高級農漁特產品禮盒，讓各位拜訪送禮有面子， 此外深坑、淡水與樹林將於年節前每周在臉書社團上推出花枝、 鮭魚、人參雞、鹹豬肉等多檔生鮮熟食年菜團購活動，最高可享7折 優惠，精打細算的民眾可別錯過了！

新北市農會理事長林溪水表示， 農會的任務為推動農業產銷及推廣地方農業， 農會超市經營亦是以服務民眾為優先， 所有產品都經過農會嚴格把關，物美價廉， 本次各農會超市推出的年節禮盒及商品皆經過農會嚴選， 品質絕對掛保證，歡迎各位鄉親好友多多訂購。

農業局長李玟表示，新北市各農會致力於農業推廣， 除時常至各公開場合擺攤展售，也於超市販售各式農特產品， 並因應不同節日舉辦促銷活動回饋民眾， 歡迎市民朋友們過年到農會超市採購年貨，用實惠的價格， 購買安心的產品。因應疫情農業局也推出「美味農業得來速」政策， 輔導多家農會辦理線上訂購及宅配服務，歡迎多加利用， 最後農業局提醒大家，外出購物務必戴上口罩， 並保持社交安全距離，做好防疫措施，開心出門，平安回家！