新北技優保送成績亮眼 12位選手錄取頂尖科大

110學年度四技二專技優保送入學招生分發錄取結果26日公告， 全國共14所科技院校參與招生，提供204個名額， 錄取188人，分發錄取率73.15%。 新北市共有12名學生上榜，分別錄取臺科大、北科大、屏科大、 雲科大等優質科大，表現十分亮眼。

「技優保送」 招生是提供相關競賽獲得全國前三名或經選拔入選國手資格之優秀選 手們的重要升學管道。南強工商田成杰同學表示， 就讀溪崑國中時有機會到南強工商參與職業試探活動， 了解汽車科的學習環境與專業課程。入學後取得校內選手資格， 在張文璟老師嚴格培訓下，初次參賽就拿到北區技能競賽第2名， 讓他信心倍增，持續參加全國賽的選拔，進行嚴格的訓練。 辛苦練習中，他也曾有過放棄的念頭。但是在老師不斷的鼓勵下， 得以繼續堅持，拿下全國技能競賽汽車板金第2名的殊榮。 本次也透過優異競賽成績取得技優保送的門票， 順利錄取國立臺灣科技大學機電技優專班。

另外，同樣錄取國立臺灣科技大學機電技優專班的葉柏亨同學表示， 自己從國中時志向就很明確， 是懷抱著成為選手的目標進入新北高工資訊科就讀。 他知道學習一項技術最重要的就是「態度」及「堅持」， 當他還是小高一時，就贏得亞洲技能競賽(WorldSkills Asia)青少年組資訊軟體金牌。 國際賽的經驗讓他態度與眼界大開，看到了一般人看不到的世界， 學習到最寶貴的專業知識及技能。他並持續努力，跨足青年組， 在第49屆全國技能競賽獲得資訊技術(軟體設計)的第1名， 取得技優保送的資格，順利錄取心中的第一志願。 他形容自己如同一把武士刀，透過反覆的捶打、塑型， 排除所有雜質後，成就出純正的質地。

新北市教育局表示，自103學年度起推出「金手培訓計畫」， 擁有全國最完善的培訓與獎勵機制。透過「三級培訓」加「 6種技職競賽」人才培育策略，協助選手在各項技藝(能) 競賽取得佳績。選手不只技能強，升學成績也是一級棒。 新北市重視人才培育，不僅要推動技職教育成為全國領頭羊， 更重要的是打造新北學子成為具備實作力、 創新力及跨域力的國際專業技術人才。