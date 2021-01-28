年貨採買、春節購物刷富邦卡 八大通路最高享11%回饋

金牛迎春腳步近，家家戶戶開始忙大掃除、辦年貨。 台北富邦銀行表示，今年受疫情影響國人無法赴海外過春節， 預期年節國內消費可望大幅增長，為滿足卡友除舊布新、 採買與走春等購物需求，北富銀即日起推出一系列春節回饋活動， 活動期間於指定飯店、量販超市、百貨、家居、便利商店、餐廳、 加油站及momo購物網八大通路，消費刷富邦卡可享專屬優惠， 若持有的是富邦JP卡(含JU卡)，最高可享11%回饋， 讓您今年春節佳期不僅歡樂滿滿，口袋也滿載而歸！此外， 有別以往，今年北富銀特別與烘焙名店「元樂」獨家合作共譜「愛」 之曲，卡友刷JU卡選購「傳愛公益蛋糕」， 還可同時幫助原住民與育幼院童，讓今年的春天更具暖意！

農曆春節是每年的三大消費旺季之一，今年北富銀持續秉持「 金融即生活，生活即金融」理念，以卡友生活場景出發， 規劃含括食、衣、住、行、育、樂全方位的刷卡回饋， 提供卡友暢快的購物體驗。農曆春節首重圍爐，年菜DIY至三大量 販店與全聯備貨，活動期間刷富邦卡單筆消費滿新台幣(以下同) 3,500元送100元禮券，懶得下廚預定指定飯店年菜享最低8 8折；年前除舊布新添購家居用品，3/31前赴詩肯柚木、 歐德傢俱/優渥實木、IKEA宜家家居刷卡消費， 單筆分期滿額享優惠。

此外，春節是家人、親友聚首的好時機，不論逛百貨、踏青郊遊、 聚餐或宵夜，三大便利商店、五大百貨通路、 全台餐廳與加油站刷富邦卡享最高11%回饋；如果想偽出國解悶， 富邦J卡(含JU卡)提供猿田彥咖啡、日本ADASTRIA在台 旗下8大品牌 (如：niko and…等)消費回饋無上限；宅家一族也能e指搞定年節大小事， momo購物網包辦備年貨、買禮盒、添新衣等年節需求，2/28 前刷momo卡享400大精選品牌最高8.5% momo幣回饋無上限！

不僅如此， 今年北富銀有感於農曆春節為家家團圓的溫馨時刻， 希望將這份暖暖的愛傳遞給失依的育幼院童，春節前夕與「元樂」 聯手發起公益活動，4/30前卡友刷J卡選購傳愛公益蛋糕， 元樂將提撥消費金額10%捐贈給伯大尼兒少家園；若卡友刷JU卡 ， 北富銀則另外再提撥刷卡金額千分之一捐贈給原住民相關社福團體， 協助原民孩童的教育學習發展。北富銀指出， 透過與企業的愛心聯盟，一起鼓勵客戶、社會大眾在消費之餘， 不忘把愛傳出去，發揮1+1>2的拋磚引玉的力量。 歡迎卡友今年農曆春節多利用富邦卡，刷進滿滿的回饋， 刷出濃濃的愛與關懷。

(謹慎理財，信用無價；各優惠活動及注意事項詳情請見：http s://creditcard.taipeifubon. com.tw/promo/hot/?fromUrl= https://ebank.taipeifubon.com. tw/B2C/common/Index.faces& fromNo=001)。