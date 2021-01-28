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年貨採買、春節購物刷富邦卡 八大通路最高享11%回饋

北富銀春節前夕聯手知名烘焙店共譜「愛」之曲 選購傳愛公益蛋糕幫助原民、育幼院童

By 台灣英文新聞
2021/01/28 18:16

金牛迎春腳步近，家家戶戶開始忙大掃除、辦年貨。台北富邦銀行表示，今年受疫情影響國人無法赴海外過春節，預期年節國內消費可望大幅增長，為滿足卡友除舊布新、採買與走春等購物需求，北富銀即日起推出一系列春節回饋活動，活動期間於指定飯店、量販超市、百貨、家居、便利商店、餐廳、加油站及momo購物網八大通路，消費刷富邦卡可享專屬優惠，若持有的是富邦JP卡(含JU卡)，最高可享11%回饋，讓您今年春節佳期不僅歡樂滿滿，口袋也滿載而歸！此外，有別以往，今年北富銀特別與烘焙名店「元樂」獨家合作共譜「愛」之曲，卡友刷JU卡選購「傳愛公益蛋糕」，還可同時幫助原住民與育幼院童，讓今年的春天更具暖意！

農曆春節是每年的三大消費旺季之一，今年北富銀持續秉持「金融即生活，生活即金融」理念，以卡友生活場景出發，規劃含括食、衣、住、行、育、樂全方位的刷卡回饋，提供卡友暢快的購物體驗。農曆春節首重圍爐，年菜DIY至三大量販店與全聯備貨，活動期間刷富邦卡單筆消費滿新台幣(以下同)3,500元送100元禮券，懶得下廚預定指定飯店年菜享最低88折；年前除舊布新添購家居用品，3/31前赴詩肯柚木、歐德傢俱/優渥實木、IKEA宜家家居刷卡消費，單筆分期滿額享優惠。

此外，春節是家人、親友聚首的好時機，不論逛百貨、踏青郊遊、聚餐或宵夜，三大便利商店、五大百貨通路、全台餐廳與加油站刷富邦卡享最高11%回饋；如果想偽出國解悶，富邦J卡(含JU卡)提供猿田彥咖啡、日本ADASTRIA在台旗下8大品牌 (如：niko and…等)消費回饋無上限；宅家一族也能e指搞定年節大小事，momo購物網包辦備年貨、買禮盒、添新衣等年節需求，2/28前刷momo卡享400大精選品牌最高8.5% momo幣回饋無上限！

不僅如此，今年北富銀有感於農曆春節為家家團圓的溫馨時刻，希望將這份暖暖的愛傳遞給失依的育幼院童，春節前夕與「元樂」聯手發起公益活動，4/30前卡友刷J卡選購傳愛公益蛋糕，元樂將提撥消費金額10%捐贈給伯大尼兒少家園；若卡友刷JU卡北富銀則另外再提撥刷卡金額千分之一捐贈給原住民相關社福團體，協助原民孩童的教育學習發展。北富銀指出，透過與企業的愛心聯盟，一起鼓勵客戶、社會大眾在消費之餘，不忘把愛傳出去，發揮1+1>2的拋磚引玉的力量。歡迎卡友今年農曆春節多利用富邦卡，刷進滿滿的回饋，刷出濃濃的愛與關懷。

(謹慎理財，信用無價；各優惠活動及注意事項詳情請見：https://creditcard.taipeifubon.com.tw/promo/hot/?fromUrl=https://ebank.taipeifubon.com.tw/B2C/common/Index.faces&fromNo=001)。

更新時間 : 2021-01-28 22:50 GMT+08:00

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