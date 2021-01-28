【北台灣人流管控 】台北內湖樂活夜櫻季、陽明山花季活動取消•國際電玩展上限7千人

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2021台北國際電玩展虛實並進，今天(28日) 實體展正式開展，受到疫情影響規模不若以往，Sony、微軟、萬代、Google Play等大咖缺席，另外，為了加強防疫措施，展會限縮人數上限7000人。

台北國際電玩展28日在南港展覽館登場，北市衛生局要求展館同時段容留人數控制在7000人以下，並落實戴口罩、量體溫、實名制等防疫規範。上圖為主辦單位在入口處查驗證件。(下圖) Show Girls也全程戴起口罩。中央社

台北電玩展今天舉行開幕典禮，台北市電腦公會理事長彭双浪致詞時表示，根據荷蘭市場調查公司New Zoo統計指出，2020年全球遊戲產值來到1593億美元，複合成長率為9.3%；其中手機遊戲獨占鰲頭，來到772億美元，複合成長率高達13.3%；由於疫情的關係，大家都宅在家，帶來遊戲產值高度成長。

彭双浪表示，今年台北國際電玩展，共有來自超過30個國家，300家開發商暨遊戲公司參與線上及實體電玩展。公會將持續協助產業推向全世界，吸引全世界人到台灣。

台北電玩展為全球少數成功舉辦的大型活動，今年特別從世貿館移師擁有較大空間的南港展覽館，無奈碰上疫情，900個攤位只進駐了500個攤位，無論是攤位、參與玩家似乎都不如往年，今年採取虛實同步開展模式進行。

受到疫情影響，今年許多海廠商無法跨海參展，家用主機廠Sony、微軟全數缺席，這也是多年來首次全數缺席的一次，歷年都有超大型布展的遊戲橘子，則是選擇於台北三創園區自行舉辦橘子嘉年會。而Google Play、小萌科技也在開展前臨時退展。

中央社報導，今年展場規劃加大各廠商攤位間距，原可容納900個展位的展覽場地，僅規畫500個展位，為了加強防疫措施，原展館同時段容留人數12000人，將限縮至7000人以下，降低風險。另增加設置2大防疫排隊區，提供玩家遊戲體驗或參與活動排隊，嚴守社交距離等相關安全規定。

彭双浪指出，今年以實體展覽、線上虛擬活動展示，因此會場只是整個台北電玩展的一部分。根據往年經驗，透過線上的展覽，都能吸引到比往年更多的玩家。

此外因應武漢肺炎疫情，台北市長柯文哲28日宣布，陽明山花季以及內湖樂活夜櫻季活動全部取消，雖不會禁止民眾賞花，但會以交通管制、旅遊警示等方式控管人流。

台北市昨(27日) 下午舉行防疫應變會議，中央社引述柯文哲28日接受媒體聯訪時說，不活動、不群聚、不飲食是疫情期間三大原則，原定1月30日登場的內湖樂活夜櫻季以及2月5日登場的陽明山花季活動已經全部取消。

柯文哲說，要在防疫與經濟活動間取得平衡，不可能禁止民眾賞花，但會透過交通管制控管人流，並設置旅遊警示，例如若陽明山人太多，就會標註為紅區，宣導民眾不要再去。

柯文哲日前稱北市若出現千例本土個案將封城，他今天說明，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）一開始爆發時，武漢地區的死亡率比其他地區高很多，原因是一下子出現太多病人，醫療資源不夠，需要插管的病人沒有呼吸器就死光了，若以台北市的醫療資源計算，1000例以內還能負荷。

他說，已看過中央公布的4階段疫情警戒標準，會依此檢視北市的標準是否須調整，不過他認為兩種版本差不多。至於行政院長蘇貞長昨天表示，希望停班、停課標準全國同步，柯文哲說，在屏東枋寮的疫情不一定會影響到台北，但還是會依照中央標準做事，要停課會通報中央。

台北國際電玩展今天登場，柯文哲稍早說，已經準備好應變計畫，會按照中央公布的感染狀況決定何時啟動，如果今天下午公布台北有新確診，就會停掉展覽。

對於中國國台辦發言人朱鳳蓮日前稱中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中為「這位先生」，柯文哲說，基於對等原則並維護尊嚴，以後就稱國台辦為「那個機關」就好。