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拜登暫停對外軍售案　外交部：台灣不在名單中

美國國務卿布林肯證實已暫停若干軍售案，稱是典型新政府上任的做法

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/28 15:45
外交部發言人歐江安

外交部發言人歐江安 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）美國總統拜登上週就任，現傳出美國政府暫停對外軍售案，包括前總統川普任內批准的對沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國的軍售案，不過我國政府則在今（28）日表示，台灣沒有收到美國會改變軍售的通知。

美國國務卿布林肯（Tony Blinken）在他上任首次記者會中證實這項消息，表示這是新任政府典型的作法，「以確保正被考慮的（軍售案）能夠促進我們的戰略目標及外交政策。」他並未提及哪些國家的軍售案現被擱置。

不過外電報導，美國已暫停沙烏地阿拉伯價值美金4.7億元（約新台幣132億元）的軍售案，項目包括雷神公司（Raytheon Company）製造的精確導引炸彈共7,500枚。川普政府原打算售希德馬丁（Lockheed 出50架洛克Martin Corp.）製造的F-35A 戰鬥機給阿拉伯聯合大公國，價值美金10.4億元的計畫現也喊停。

外交部發言人歐江安今日在例行記者會中表示，有注意到美國政府暫停出口武器給若干國家的報導，不過「台灣不在這些國家的名單當中」，外交部目前也沒有收到美方改變軍售的通知。

國防部發言人史順文則表示，目前所有美國對台灣的軍售案均按相關軍售程序進行。

川普（Donald Trump）前總統任內11度批准對台軍售，光是去年通過的便包括135枚AGM-84H增程型距外陸攻飛彈、四架MQ-9無人機，以及野戰資訊通信系統等。

布林肯日前在美國參議院人事任命聽證會時則重申，美國對台灣的承諾堅定，且拜登（Joe Biden）政府會確保台灣有能力自我防衛。

台美關係
軍售案
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布林肯

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