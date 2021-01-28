台灣「雲門創計畫」獎助名單揭曉！首分兩大項目六位編舞家獲選

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2021年「雲門創計畫」獲獎助名單已公布，自今年起獎助項目分為「演出發展」及「初期創作」兩類，共有六位編舞家獲獎。

雲門舞集新聞稿指出，2015年雲門舞集創辦人林懷民獲頒第一屆「蔡萬才台灣貢獻獎」。他婉謝一千萬元的獎金，建議將這份獎金捐給雲門基金會，成立「雲門創計畫」，協助年輕表演藝術創作者發揮才華，實現夢想，鎖定台灣創作人才，獎助創作排練空間及費用，六年來已獎助31人次。

今年「雲門創計畫」獲獎助名單已於27日公布：林正宗、林廷緒、孫正學、黃彥霖、劉奕伶、蕭紫菡共六位。

為了能更符合創作不同發展階段的需求，自今年起，「雲門創計畫」獎助項目分為兩類：一是「演出發展」，獎助已具作品雛形、進入演出發展階段作品的排練；另一為「初期創作」，提供創作者進行動作探索、初期編創的實驗。



第五屆得主劉俊德創作呈現(攝影/何肇昇)

本屆創計畫「演出發展」得主有兩位：目前就讀國立臺北藝術大學舞蹈創作研究所的蕭紫菡，以台灣真實案件為主題，探討陰柔氣質的「玫瑰少年」的處境；圓劇團團長林正宗，延續自身創作脈絡，持續探討馬戲中的傳統性與當代性的關係，傳統文化在現代化衝突下的影響與變異，企圖找到民間習俗、庶民文化、技藝、工藝與當代馬戲的可能性。

「初期創作」獎助四位：甫離開美國比爾提瓊斯舞團的劉奕伶、在編舞比賽屢獲佳績的林廷緒、0471特技肢體劇團長孫正學和新銳舞蹈創作者黃彥霖，都將透過創計畫琢磨編舞手藝。

「雲門創計畫」希望透過創作過程的排練空間及費用的資助，讓獲獎助者專心磨練創作能力；如作品有潛力，也有獲獎助登上大舞台的機會。「雲門創計畫」提供創作者免費排練場，支付排練費及創作諮詢，結合雲門資源，挖掘並發揮創作者特質，協助創作者琢磨作品，期盼創作生涯走得長遠。