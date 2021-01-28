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【新冠肺炎 本土連續4天+0】1/28增2例境外移入 自美國和德國入境

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/28 14:19
【新冠肺炎 本土連續4天+0】1/28增2例境外移入 自美國和德國入境

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(28)日表示，國內已連續四天無新增本土個案，但今日新增2例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例(案895、896)，分別自美國及德國入境。

指揮中心表示，案895為本國籍20多歲男性，去(2020)年10月前往美國，今(2021)年1月24日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月25日出現嗅味覺異常症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共24人，其中11人列居家隔離，13人列自主健康管理。

案896為本國籍30多歲男性，去年8月至德國就學，今年1月22日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月25日及26日陸續出現頭痛、發燒、流鼻水症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病前2日至住院隔離前均獨自在住處居家檢疫，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計895例確診，分別為785例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、809人解除隔離、79人住院隔離中。

新冠肺炎
武漢肺炎
境外移入

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