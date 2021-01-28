【減少武肺漏診？！】中國對高風險者新增肛門檢測 　受檢者：「像拉肚子」•網友熱議:「低度傷害，高度羞辱」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）為降低漏診風險，北京日前對部分重點人群進行肛門拭子檢測。外媒引述曾接受過這種檢測的民眾表示，檢測持續幾秒，感覺像在拉肚子，他雖感到害羞，但能理解國家正面臨防疫壓力。

中國媒體「醫頻道」報導，上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授則證實，肛門拭子檢測可大幅降低新冠肺炎康復病患復發的機率(如下圖) 。

圖/中國微博

北京市的順義、大興區近期再出現大量的2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 俗稱: 武漢肺炎）確診病例，鄰近春節，中國首都再面臨防疫壓力。

綜合中國媒體與台灣中央社報導，北京市衛健委20日在記者會上表示，已對一名屬無症狀感染者的男童所在學校全體師生進行鼻咽拭子、口咽拭子、肛門拭子和血清檢測。23日時，官媒央視新聞再報導，北京大興區有感染病例所在的社區居民，都要同時接受咽拭子、肛拭子和血清檢測。

新加坡華語頻道(《8视界》（8world.com）網站28日報導也引述央視說，中國開始採用肛門拭子檢測法，為高風險群進行檢測。報導稱，衛生官員上星期開始，在北京出現確診病例的住宅區以及指定隔離設施，採用這個新方法進行檢測。

北京佑安醫院高級醫生李侗曾表示，由於冠狀病毒留在肛門的時間比留在呼吸道的時間更長，因此，肛門拭子檢測可以更有效地確診病例。

這個新檢測法在當地社交媒體平台: 微博上引起熱議。

有網民慶倖自己在肛門檢測法採用前回返中國，有的則說這種檢測法是「低度傷害，高度羞辱」。

也有接受過相關檢測的網民說：

據報導，由於檢測程式「不方便」，因此，肛門拭子檢測法不會如其他檢測法那樣被廣泛採用。目前只對隔離點等重點人群，同時採集咽拭子和肛拭子。

事實上，這並非中國首次進行肛拭子檢測，2020年COVID-19疫情嚴重時，一些醫院就曾為確診病患進行過同樣檢測。不過當時的檢測規模較小。

由於肛拭子檢測的位置較特殊，消息傳出後在網上掀起討論。美媒VICE世界新聞報導，有網友表示，「鼻咽檢測就已經夠不舒服了，我無法想像在肛門（進行檢測）」。也有網友說，擔心自己在受檢時會放屁。

報導訪問了一名曾接受過肛拭子檢測的王姓民眾，他去年從澳洲回到中國山東省的威海市，當年9月於隔離檢疫旅館中，接受過2次肛拭子檢測。

根據中國國家衛健委的指南，肛拭子檢測是將棉花棒放入直腸約3至5公分處採集。

王姓民眾說，當時2名護理師要自己緊抓椅子，並用手掰開臀部，檢測會持續幾秒鐘，而這讓他感覺像在拉肚子。

他說：「剛開始我很害羞，但我了解國家正面臨防止疫情爆發的壓力。」

至於為何要採用肛拭子檢測，每日經濟新聞日前引述北京首都醫科大學附屬佑安醫院呼吸與感染疾病科副主任醫師李侗曾表示，一些無症狀感染者或輕症感染者在感染後，病情恢復很快，可能3到5天咽部就檢測不到病毒了。

而研究發現，一部分感染者的糞便和肛拭子核酸檢測呈陽性的持續時間比上呼吸道更久。因此，增加肛拭子核酸檢測能提高感染者的被檢出率，減少漏診。