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看你千遍已厭倦 紐西蘭旅遊局籲民眾勿學網美拍照

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/28 12:37

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）拍照是一門學問，學網美擺姿勢是必須，但紐西蘭政府顯然看不下去了。日前紐國旅遊局推出了一支幽默的政令宣導影片，指官方已開始「取締」模仿行為，要大家發揮創意，別再千篇一律取景了。

這支影片請來喜劇演員Tom Sainsbury飾演巡守員，專門抓在熱門景點大擺網美姿勢的遊客。只見他疲於奔命，一會兒叫遊客別在羅伊峰（Roys Peak）做出「大鵬展翅」（summit spreadeagle）的動作，一會兒奔赴薰衣草園逮人，卻讓嫌犯給跑了。

這項取締行動旨在呼籲民眾勿受網美影響（Don’t travel under the social influence），大玩英文酒駕用語（under the influence）的哏。另外像是浴缸露背照、岩石沉思照、火腿式露腿照等，也都被官方視為NG照片。

事實上，羅伊峰取景儼然已成了紐西蘭南島旅遊的拍照標配。一名民眾曾於2018年11月在推特上貼了一張照片，就是大排長龍等著在鏡頭前「老鷹展翅」的遊客，令人咋舌。

根據BBC，在新冠肺炎（COVID-19）衝擊下，紐西蘭雖防疫有成，目前仍關閉邊境。為了刺激國內旅遊，政府從去年底推出一系列觀光行銷，這支影片便是奇招之一。旅遊局鼓勵民眾摒棄老套姿勢，在各大景點留下創意的瞬間，在社群軟體分享，並附上標籤［來點新花樣」#DoSomethingNewNZ，就有機會贏得價值紐幣500元（新台幣9,997元）的禮券。
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