看你千遍已厭倦 紐西蘭旅遊局籲民眾勿學網美拍照

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)拍照是一門學問,學網美擺姿勢是必須,但紐西蘭政府顯然看不下去了。日前紐國旅遊局推出了一支幽默的政令宣導影片,指官方已開始「取締」模仿行為,要大家發揮創意,別再千篇一律取景了。

這支影片請來喜劇演員Tom Sainsbury飾演巡守員,專門抓在熱門景點大擺網美姿勢的遊客。只見他疲於奔命,一會兒叫遊客別在羅伊峰(Roys Peak)做出「大鵬展翅」(summit spreadeagle)的動作,一會兒奔赴薰衣草園逮人,卻讓嫌犯給跑了。

這項取締行動旨在呼籲民眾勿受網美影響(Don’t travel under the social influence),大玩英文酒駕用語(under the influence)的哏。另外像是浴缸露背照、岩石沉思照、火腿式露腿照等,也都被官方視為NG照片。

事實上,羅伊峰取景儼然已成了紐西蘭南島旅遊的拍照標配。一名民眾曾於2018年11月在推特上貼了一張照片,就是大排長龍等著在鏡頭前「老鷹展翅」的遊客,令人咋舌。

The social media queue pic.twitter.com/hRj6kBXypS — Lukas Stefanko (@LukasStefanko) November 25, 2018

根據BBC,在新冠肺炎(COVID-19)衝擊下,紐西蘭雖防疫有成,目前仍關閉邊境。為了刺激國內旅遊,政府從去年底推出一系列觀光行銷,這支影片便是奇招之一。旅遊局鼓勵民眾摒棄老套姿勢,在各大景點留下創意的瞬間,在社群軟體分享,並附上標籤[來點新花樣」#DoSomethingNewNZ,就有機會贏得價值紐幣500元(新台幣9,997元)的禮券。