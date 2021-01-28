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【下探8度】28日「強烈大陸冷氣團」南下 全台灣15縣市低溫特報！

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/28 11:59

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）氣象專家吳德榮表示，今（28）日「強烈大陸冷氣團」南下，北台灣氣溫驟降、愈晚愈冷，明(29)日至週六(30日)晨，「強烈大陸冷氣團」勢力最強，平地最低氣溫將降至8至9度左右，北台灣都會區則可降至11、12度，要注意保暖！

氣象專家吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今(28)日清晨「強烈大陸冷氣團」前緣尚未抵達，迎風面有鬆散低雲；降水回波大多在東側海面；北海岸、大台北東側及東半部有零星少量降雨。

根據歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日「強烈大陸冷氣團」南下，北台灣氣溫驟降、愈晚愈冷，平地最低氣溫將降至11度左右；迎風面桃園以北及東半部有局部短暫雨，新竹以南多雲時晴。今日氣溫：北部18降至11度，中部24降至12度，南部13至26度，東部12至24度。

吳德榮指出，到了明(29)日至週六(30日)晨，「強烈大陸冷氣團」勢力最強，平地最低氣溫將降至8至9度左右，北台灣都會區則可降至11、12度。大氣迅速轉乾，北台灣轉多雲時晴，中南部晴時多雲，花東多雲偶有局部短暫雨的機率。

【下探8度】28日「強烈大陸冷氣團」南下 全台灣15縣市低溫特報！圖片取自中央氣象台官網。

中央氣象局提醒，今日晚上至30日清晨強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷，易有10度以下氣溫發生；今晚至明(29日)上午全台15個縣市有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，包含：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣。

吳德榮提到，週六白天起至下週一(1日)，冷空氣減弱、氣溫逐日漸升，各地白天晴朗舒適、早晚氣溫很低，日夜溫差很大，需注意！

另根據最新模式模擬顯示，下週二(2日)另有一小波冷空氣南下，迎風面雲量增多，有局部短暫雨；北台灣氣溫明顯下降，天氣轉冷；其他地區影響較小。下週三(3日)冷空氣減弱，北台天氣好轉；各地白天氣溫升，夜間「輻射冷卻」強，日夜溫差大，仍應注意。
冷氣團
輻射冷卻
日夜溫差大

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更新時間 : 2021-01-28 16:29 GMT+08:00

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