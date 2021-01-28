《淺田家！》榮獲日本奧斯卡8項優秀獎肯定 二宮和也變身日本「最會拍全家福」的男人

《淺田家！》榮獲日本奧斯卡8項優秀獎肯定 二宮和也再戰影帝。（采昌國際多媒體提供） 《淺田家！》榮獲日本奧斯卡8項優秀獎肯定 二宮和也再戰影帝。（采昌國際多媒體提供）

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）傑尼斯人氣團體「嵐」成員二宮和也領銜主演的新片《淺田家！》一舉榮獲「日本奧斯卡」的「優秀電影」、「優秀導演」、「優秀男主角」、「優秀男配角」、「優秀女配角」、「優秀劇本」、「優秀美術」、「優秀剪輯」等八項大獎。而該片也將於 3月5日 於全台盛大上映！

改編自真人真事的《淺田家！》，男主角二宮和也所飾演的攝影師「淺田政志」真有其人，更是轟動全日本「最會拍全家福」的男人，曾獲得「木村伊兵衛攝影大獎」肯定。

本片劇情描述從專科學校畢業的淺田政志（二宮和也飾演），持續與父母及哥哥四人，拍攝一系列別具特色的全家福，其中包括消防員、黑道、賽車手、選舉、戰隊、樂隊等不同主題，並以《淺田家》為名出版了攝影集。由於風格獨特並讓人會心一笑，讓他獲得攝影大獎肯定，並從此踏上專業攝影師之路。

不過隨之而來的一場災難，卻讓他逐漸失去人生目標。他自願成為災後重建義工，並在海嘯過後的泥濘中，找到一本本已經失去主人的相簿。在這些充滿故事的照片背後，他能否從中領悟到攝影的真正意義呢？

【淺田家！】劇照_妻夫木聰（左）以本片榮獲日本奧斯卡優秀男配角獎肯定。（采昌國際多媒體提供）

全片集結「日本奧斯卡影帝」妻夫木聰、「柏林影后」黑木華，以及菅田將暉、平田滿、風吹薰等一流卡司共同演出。故事笑中帶淚、驚喜不斷，也因為劇情所傳遞的希望與溫暖正能量，讓這部優質作品一舉空降日本新片票房冠軍。如今獲得日本奧斯卡肯定，也再獲影迷熱烈討論。

尤其本片是由以《幸福湯屋》獲得日本奧斯卡表揚的中野量太導演，他改編真人真事的感動之作。值得一提的是，在日本奧斯卡揭曉之前，本片也已經獲得華沙影展「最佳亞洲電影」、日刊體育電影大獎「最佳男配角」與「最佳女配角」、橫濱電影節「最佳男主角」與「年度十大佳片」肯定，更是報知電影獎、藍絲帶獎入圍最多項的入圍最大贏家，廣被看好是今年日本獎季最具獲獎實力的電影之一。