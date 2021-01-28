台灣電影角逐奧斯卡入圍　文策院合作好萊塢權威媒體、Netflix助攻

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)文策院協助台灣三部電影角逐奧斯卡入圍，包含與 Netflix 合作行銷《陽光普照》，及在好萊塢影視權威媒體發表行銷專文。

台灣電影《陽光普照》、短片《箱子》、動畫《山川壯麗》角逐「奧斯卡金像獎最佳國際影片」、「奧斯卡金像獎最佳實境短片」及「奧斯卡金像獎動畫短片獎」入圍名單，文化內容策進院（以下簡稱文策院）為入選三組團隊規劃國際媒體行銷，台灣電影爭取更多奧斯卡金像獎評審的青睞目光。

文策院新聞稿說明，想要角逐奧斯卡金像獎，都有一定的門檻。今年代表台灣角逐奧斯卡金像獎入圍名單的《陽光普照》由文化部影視局遴選出來；電影短片《箱子》因獲2020年西班牙錫切斯影展（Festival de Cine de Sitges）短片首獎肯定，也取得奧斯卡入圍參賽資格；《山川壯麗》因獲洛杉磯國際短片電影節最佳動畫獎，該獎具美國奧斯卡金像獎認證資格，也將與全球96部作品競爭奧斯卡入圍名單。

文策院為協助台灣電影爭取奧斯卡金像奬項相關獎項的入圍，與 Netflix 共同合作行銷《陽光普照》，Netflix已為旗下入圍奧斯卡影片製作專頁，其中也包含《陽光普照》，文策院協助的社群宣傳等，也皆將導流至Netflix 專區觀看。

文策院啟動奧斯卡金像獎助攻專案， 包括好萊塢影視權威媒體《VARIETY》、《THE HOLLYWOOD REPORTER》、《SCREEN DAILY》、《THE WRAP》等，作專文介紹。

《陽光普照》由鍾孟宏執導，2019年金馬獎入圍11個項目，成為最大贏家。也在多倫多國際影展、釜山國際影展、東京國際影展及第14屆亞洲電影大獎獲得好評及入圍獎項提名。

《箱子》由曾參與Netflix編劇團隊、首次擔任導演的蔡怡芬以真實新聞改編，金馬影帝莫子儀演出，失手殺了幼女的父親將屍體裝在行李箱裡，展開長達12年的逃亡，展現父親迴避良心下的五味雜陳，成為心中永遠難解的懸案。入圍巴西現象奇幻影展競賽短片、義大利恐怖電影節競賽短片、美國威尼斯短片影展驚悚類短片等。

導演黃勻弦擅以捏麵技藝製作停格動畫，曾以《當一個人》獲金馬獎最佳動畫短片，去年和動畫導演廖珮妤合作動畫《山川壯麗》，以10歲的小女孩唱的《中華民國國旗歌》改編版作為開頭，唱出今日台灣社會年輕人苦悶心境以及不滿。此片也獲得南方獎全球華人影片競賽最佳動畫片以及韓國獨立動畫影展最佳觀眾票選獎肯定。