2020年台股新鮮人創10年新高　67萬人增幅翻倍

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）去（2020）年在新冠肺炎疫情衝擊下，全球股市一度接連下挫，但各國激勵性財政及貨幣政策陸續出籠救市收效，其中台灣股市自4月起展開V型反轉行情交易熱絡，吸引許多生力軍加入；集保結算所今（28）日公布數據，指去年參與證券市場投資人占全國總人口近半，其中有67萬人是首次投入股市交易，增幅較前年翻倍。

集保指出，許多人去年掌握這千載難逢機會，紛紛進場投資。相較於2019年台股新鮮人增加34萬人，2020年一舉新增67萬人，參與證券市場投資人總數達到1,078萬，佔全國人口高達46%。

去年上市櫃股票日均成交值達2,546億元，到了12月，台股日均量更飆破3,000億大關，來到3,384億的水準，交易熱絡也直接挹注去年的證交稅收來到1,502億元的歷史新高，對台灣政府稅收有極大助益。

同時，台灣抗疫工作相較其它國家成功，內外需轉好，國人齊心力挺台股，讓台股去年面臨外資史上最大賣超金額的同時，指數依然創下歷史新高。

基本面強、振興股市政策收效

台股在半導體、電子類股等領軍下，基本面看好，加上資金充沛等利多，助漲續創新高，此外，主管機關祭出各種振興股市政策，包含盤中零股交易、當沖降稅，以及定期定額等，都帶動股民交投意願的增加。另一方面，金管會也鼓勵年輕人投入股市為自己存退休金，學習投資理財，近年也開始出現成果。

集保近一步分析台灣股民人數成長情況：2011年時，股民僅佔總人口的36%，隨後逐年提高，截至2020年止，佔比已經來到46%。集保結算所總經理朱漢強特別提及，近10年股民佔總人口數的比例，前幾年都以約1個百分比的增速成長，但2020年一舉大增3個百分點，代表去年的台股生力軍，是近10年最多。

觀察2020年開戶人數，20歲至39歲的族群就佔了60%。而從帳戶庫存來看，20至29歲有庫存的股民，從2019年的7%增至9%、增幅高達29%；30至39歲有庫存的股民，也從15%增至16%，增幅7%，相較於其他年齡層股民有庫存比例多為持平、甚至衰退，年輕人買進股票並持有的意願明顯增加。

進一步分析各年齡層的庫存市值，20至29歲年輕股民受限剛出社會，財力不足，帳戶庫存市值中位數僅從2019年的14萬元，成長至2020年的16萬元，增幅14%。然而青壯年因加薪、升遷逐步累積本業收入，因此去年股市回檔時，反而更有資本可投入證券市場，30至39歲的青年股民，帳戶庫存市值中位數從2019年的21萬元，大增至2020年的26萬元，增幅高達24%；40至49歲的壯年股民，增幅更飆至31%。