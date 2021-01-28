〈時評〉台灣能源轉型要快　盧秀燕勿錯失處理中火契機

有意參選台中市長的立法院副院長蔡其昌拋出「中火燃煤機組除役不拆除」的主張；爭取連任的台中市長盧秀燕則是強調，汰換下來的機組必須拆除；由於雙方認知不同，很可能讓中火爭議繼續卡關。

中火的議題，一直是台中市長這幾屆選舉的焦點，就連空氣品質不好，都很能會牽動選舉結果，這個多年無法解決的老問題，不僅是台中市民的痛楚，也是台中政治人物的痛點。

因此，蔡其昌與民進黨立委一起呼籲，希望透過立法院主決議的方式，能將台電在台中電廠的10部燃煤機組，從原本台電規劃的2046年全數除役，提早到2035年達成目標，只不過「中火燃煤機組除役不拆除」。

盧秀燕則是強調，中火必需減煤減碳，必需汰換機組、汰舊換新，且汰換下來的機組必須拆除。

從目前藍綠的說法，希望中火燃煤機組提前除役，雙方都有高度默契，但差別在於燃煤機組除役後，到底要不要拆除。因為這個爭議目前缺乏共識，就算立法院通過主決議，最後仍會卡在地方政府的都市審議計畫這一道關卡上。

因為台電先前規畫的中火四部燃煤機組除役時程，若兩部燃氣機組如期裝設，氣源供應無虞、電力供應備用容量率達15%，四部燃煤機組可提早兩年除役；但台中市府府都審會通過計畫時，已要求台電必須先除役兩部燃煤機組，等到燃氣機組建置完成，再除役兩部，如今，再進一步要求除役後要拆除。

根據蔡其昌的思維主張，是憂心中共整天威脅台灣，萬一天然氣無法供應，燃煤機可以留著備用，就像有電燈後還是可以留著蠟燭，因此，「除役不拆除」是備用概念。

盧秀燕則是害怕被民進黨政府和台電欺騙，蔡其昌是擔心天然氣供應出現狀況，藍綠各有看法。其實，盧秀燕大可不必害怕，因為只要執政黨一旦違背承諾，人民自然會以選票來懲罰，盧秀燕若因此失去讓中火提前退場的契機，恐怕只會讓中火的議題持續延燒，也讓台中繼續烏煙瘴氣。

（作者李平華，資深媒體人）