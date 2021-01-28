布拉格市長宣布　台灣、捷克將深化科學及教育合作

布拉格市長賀吉普（左）及我國駐捷克代表柯良叡（外交部照片） 布拉格市長賀吉普（左）及我國駐捷克代表柯良叡（外交部照片）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）近年來台灣與捷克在科技領域合作日益密切，而為呼應1月24日國際教育日，布拉格市長賀吉普在週三（27）宣布，將與台灣深化互惠夥伴關係，增進科學及教育領域的實質合作，內容包括基礎教育數位化、科技創新，以及氣候變遷認知等。

外交部昨日發布新聞稿表示，賀吉普（Zdeněk Hřib）昨日活動致詞時推崇台灣的科技與教育進步，在互敬互惠基礎上進行的實質合作廣受歡迎。

布拉格市教育局長Vít Šimral 也說明，布拉格市府目前正與台灣駐捷克代表處研議全年教育領域的合作方式，例如共同舉辦中學生科展競賽等，以提升台捷學生在自然科學領域的交流。

活動現場也展示有台灣製的教學機器人及近期即將運抵捷克的頻譜分析儀（註：量測整個儀器頻率範圍內隨頻率變化的輸入信號強度，主要用於量測已知及未知信號的頻譜功率）。賀吉普則表示，這些機器跟儀器將運用在電腦科學及電機自動化教學上。



台灣與捷克近年來合作頻繁，雙方不僅簽訂科學合作協定及資訊交換合作瞭解備忘錄，去年間我國中央研究院長廖俊智也與捷克科學院長札日曼洛娃（Eva Zažímalová）就防疫研究等議題進行視訊交流。

外交部提及，台捷雙方加強基礎教育智慧化及數位化的合作，讓科技與產業的連結從青年的教育及交流做起，極具意義；外交部樂見台捷雙方在科技及教育領域深化合作，並將致力提升與捷克的全面性民主夥伴關係。