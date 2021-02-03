【投資理財老生常談】台灣低調穩健產險及保經公司 值得投資人注意

不論台股指數如何漲跌，台股金融類股中，有不少低調穩當好標的，例如產物保險公司或保險經紀人公司，長期獲利及股利都穩定，只要買進價格合理，值得考慮作為存股標的。

上市公司優質的產險或保經公司，如第一保(2852)、旺旺保(2816)，上櫃公司台名(5876)、興櫃公司公勝保(6028)，未上市的永達保經，都是低調不起眼的好標的。

第一保長期以來保守穩健，營收、獲利、股利均穩定。資本額30.12億元，每股淨值22.02元，財務狀況良好。第一保成立於民國51年，迄今已走過59個年頭，算是相當資深的產物保險公司。

去年第一季全球股災，第一保投資産生未實現評價損失，造成EPS-0.57元，但是第二季疫情穩定後，轉投資部位受損縮小，累計前三季投資收益0.57億元，若加計已經實現利益轉入保留盈餘部分，投資收益估計約2億多元，但是要達到去年全年3.91億元水準，恐怕有相當難度，前三季EPS 0.62元，預期第四季因有投資收益入帳，全年度每股獲利有機會挑戰1.5元。

第一保資產配置總額為128.12億元，股票占比19.64%，主要持有台泥、遠東新、台肥、遠東銀、華固、陽信銀行、華固、宏盛、長虹等股票，未持有高科技股，因此在這一波股市大漲中，並未獲得重大利益，但是由於長期穩健作風，而且股價約在12、3元，遠低於淨值，仍然是不錯的考慮。第一保2019年EPS1.93元，股息0.96元。

投資人有時不用太在意上市櫃偶爾遇到逆風，只要公司長期正派穩健經營，逆風時刻往往是投資的好機會。

另一家低調的產險公司旺旺友聯，成立於民國52年，當時由海外華僑及國內企業人士合資成立，原名友聯產險，但是歷經力霸掏空案後，元氣大傷，後由旺旺集團注資入主75％股權，開始進行減資後再增資，強化資本結構，目前資本額22.36元，每股淨值25.77元。

旺旺保108年EPS 3.3元，現金股息0.88元，股票股利0.5元，去(109)年前三季EPS 2.76元，獲利相當穩定，財務亦健全。如果以股價20元以內投資，風險不高，不失為值得考慮納為長期投資存股標的。

台名保經成立於民國91年，資本額2.5億元，每股淨值20.72元。近10年來EPS都在3元以上，每股股利除了107年配發現金股息2.75元之外，其他各年度現金加股票都在3元以上，長期獲利及股利相當穏定。

即使歷經新冠肺炎疫情肆虐，台名去年前三季EPS仍達2.43元，比去年同期2.22元成長，預料全年度維持成長。預料今(110)年股息仍然可能維持3元以上。如以目前毎股45元左右股價計算，殖利率6.5%，應該是不錯的投資報酬率。

公勝保經去年申請興櫃，目前尚未上巿櫃。該公司成立於民國82年，資本額2億元，每股淨值19.92元。去(109)年上半EPS 2.29元，比108年同期1.9元，維持成長。108年EPS 4.63元，股息3.5元，股價在46元左右，殖利率約有7.6%，亦為不錯的投資報酬率。

在台灣已經深耕28年的公勝保經，去年陸續在台北、台南、高雄等地，新設5個業務中心，並於11月24日擧行聯合開幕茶會，目前公勝保全台共有23個營業據點，企圖心強烈，並積極招募優秀青年，投入保險經紀人行列，值得投資人注意。

永達保經在未上市盤商中，頗受專業投資人關注。永達現在資本額9.82億元，108年稅前純益8.8億元，其中轉投資的中國永達保經貢獻約3.8億元，目前每年EPS可達8元以上，去(108)年股息亦有6.678元，投資報酬不錯。

去年永達保經有342人進入百萬圓桌，列全球第46名，居台灣第4名，108年期繳新契約保費收入達31億元，營業收入達22.62億元，13個月保單繼續率達97.18%。永達保經對於員工相當照顧，員工首創世襲制度，即個人績效、組織利益，可以傳承給子女或家人，實踐「服務一陣子，永達養您兩輩子」的事業發展理念。正由於重視員工，使永達保經將士用命，成長快速，亦值投資人重視。

投資人千萬不要低估這些低調穩定的好公司，定期定額長期累積，不僅可以為自己創造另一份每年穩定的理財收入，也是很好的退休金來源，又何必在意勞保年金每年可以領多少呢？

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。