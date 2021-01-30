〈時評〉半導體牽動地緣政治平衡 台灣益顯重要

得半導體者得天下。德國、日本、美國官方紛紛來函，希望配合增加汽車晶片生產。美國、日本並分別力邀台積電協助建立晶圓代工供應鏈。半導體已牽動區域政治、經濟發展，台灣成為各國競相爭取合作對象。

台積電已宣布將在美國亞利桑那州設立5奈米晶圓廠，並於今(2021)年動工，2024年稼動量產，投資金額達120億美元，月產能為2萬片晶圓，可創造1600個高科技專業工作機會。

明眼人都了解，白宮出面希望台積電前往設廠，有一定戰略目的，尤其台海軍事緊張，使美國十分擔心，萬一台海果真發生武力衝突，全球晶片立刻斷鏈，尤其台灣被圈進中國主張擁有領土主權的九段線範圍之內，台積電如果落入中方之手，美國半導體產業鏈亦將一夕崩潰，包括蘋果、高通、輝達、賽靈思等美國半導體廠，將全部淪陷。

更令美國憂心的是如果台海生變，那美國的國防、太空發展，將萬劫不復，此事影響太大，因此要求台積電赴美設廠，隱含著戰略目的。美國目前已指定一位西點軍校畢業高材生，也是電機博士，主導全案，軍事意圖相當明確。

台積電赴美設廠計劃公布後，同時引起日本的震撼，擔心地緣政治失衡，將造成日本經濟、軍事、政治的隱憂。因為日本半導體產業早在2019年之前，就已潰散。當年十月聯電併購日本三重富士通半導體十二吋晶圓廠(MIFS)，有助日後營運發展。

台灣的新唐科技又宣布收購松下電器旗下半導體事業PSCS，取得六吋及八吋晶圓廠各一座，還取得影像感應器測、射頻用氮化鎵及3D感測用的雷射二極體等技術。近年來台灣導缐架廠長華、界霖分別收購日本住友金屬礦業旗下導線架廠，環球晶收購日商Covalent旗下半導體矽晶圓子公司Covalent Silicon。 日本半導體產業面臨斷鏈危機，引起政府重視，擔心動搖科技及經濟基礎，欲重整旗豉，必先爭取台灣支持。

日本半導體業在1990年至1999年，曾經執全球牛耳，當時主要供應國內需要，但是後來半導體走向國際化之後，日本沒有跟上步伐，尤其2012年美國美光公司收購日本爾必達及台灣力晶所屬瑞晶半導體之後，日系DRAM廠包括東芝、NEC全面退出半導體發展。造成現在日本半導體產業空洞化危機。

台積電準備赴美設廠，引發日本高度危機感，尤其南韓三星快速發展，已造成日本強烈不安，唯恐未來在半導體產業中，失去一席之地，因此引用WTO規定，指控台、美雙方合作，違反政府不得補貼之規定，控訴美國政府在全案中，涉有大量補貼台積電補貼之嫌疑。

日本此舉無非是希望台積電也能助其一臂之力，恢復半導體產業，因此提出由日方提供封測材料及設備技術，與台積電合資設立公司，共同籌組先進封裝廠，另外日本亦邀請美國英特爾公司前往設立晶圓代工廠，希望逐步再重新建立半導體產業鏈，防止在全球半導體爭奪戰中缺席。

台積電此刻決定赴日合資設立先進封裝廠，也算是回饋日本多年來協助台灣發展半導體之貢獻，投桃報李，應有助於台日雙方建立互信，深化雙方科技及經濟合作默契。

韓國半導體是由三星主導，技術層次雖然比不上台積電，在全球市佔率約有16％，亦比不上台積電的55％，但是企圖心強烈，看在飽受美國制裁的中國眼中，更是五味雜陳，已傾舉國之力發展半導體產業。

中國不止向台灣挖角半導體產業幹才，其實前日本半導體巨擘爾必達公司社長坂本幸雄，早已被6倍薪資挖角，帶槍投靠中國，另募集100位高階技術人才，協助中國發展半導體產業。至於是否能夠發揮作用，尚在未定之天。

歐洲各國現在飽嚐晶片不足之苦，全歐只有德國英飛凌(Infineon)、荷蘭恩智浦(NXP)、瑞士意法半導體(STMicoetonics)三家公司生產晶片，產值只佔全球10％，少有利基型產品，現在也警覺面對晶片危機，對歐洲科技及經濟，甚至區域安全的危機，相當嚴重，如何建立半導體產業鏈，需要長期投資規劃。

半導體產業在中美科技、貿易大戰之後，一夕爆紅，再加上AI、5G、電動車、比特幣、國防科技、無人飛機、自駕車、高速運算⋯等各類科技發展需求，不僅影響全球經濟發展，亦影響地緣政治安定，台灣亦因半導體產業鏈完整，成為全球矚目焦點，亦為兵家必爭之地。如何週延處理世界各國期待台灣協助解決晶片生產，並使全球科技、經濟及政治平衡發展，保護台灣利益，正是政府及半導體產業鏈重要課題。